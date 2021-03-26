Nusret Polat’ın yeni kitabı 'Fatih ve Bellini' çıktı

“Sınırları Aşındırmak Modernizm ve Çağdaş Sanat Üzerine” isimli kitabıyla geniş kitlelere ulaşan Nusret Polat, yeni kitabıyla okuyucusunu selamladı. Beyoğlu Kitapevi yayınlarından çıkan eserde, Fatih Sultan Mehmed ve Venedikli ressam Gentile Bellini'nin 1479'daki buluşmasını geniş bir kültürel alan içinde ele alıyor.

Kitabının arka metninde Bizans-Osmanlı arasındaki kültürel alışverişi de yerleştiren yazar, Antik Yunan mirasına ilgisi ve kütüphanesindeki Batılı kitaplar üzerinden Fatih Sultan Mehmet’in entelektüel dünyasının haritasını çıkarıyor. Doğu ile batı kültürlerinin harmanlandığı noktada Fatih’in Avrupalı ve Müslüman sanatçılar tarafından yapılan portrelerinin analiz edilip yorumlandığı kitapta, Bellini'nin sanatının genel hatları ve İstanbul'da yaşadıkları geniş bir çerçevede ele alınıyor.

Ünlü sanatçı Bellini'nin geldiği İstanbul'un bir ‘İslam Şehri' olarak değerlendirilmesi üzerindeki tartışmaları da içeren kitap, Fatih devrinin sahip olduğu kültürel heterojenliğe ve kozmopolit yapıya işaret etmek suretiyle, bugünün Türkiye'sindeki Osmanlı kültürü tartışmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor.



