MAGAZİN

Nusret'ten tek taş yüzüklü paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2019 09:58 | Son Güncelleme

Tuzlama hareketiyle tanınan Nusret, etin içine koyduğu tek taş yüzükle takipçilerinin kafasını karıştırdı. Paylaşımının altına "She said yes" notunu yazan Nusret sosyal medyada yine olay oldu.

Nusret'ten tek taş yüzüklü paylaşım!

'Saltbae' hareketiyle ve yatırımlarıyla dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe, sosyal medya ve internette de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dünyanın gözde şehirlerinde restorant açan Nusret, takipçilerinin de yakın markajında. Her hareketi olay olan ünlü kasap, son yaptığı yüzük paylaşımıyla hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.

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NUSRET EVLENİYOR MU?

Nusret, etin içine koyduğu yüzüklü fotoğrafın altına "She said yes" yazması sosyal medya takipçilerinin kafasını karıştırdı.

Paylaşımına "Evleniyor musun" yorumları yağan Nusret, sosyal medyaya damga vurdu.

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nusret Ünlü kasap Nusret Gökçe

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