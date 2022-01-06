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  4. Nyiragongo Yanardağı harekete geçti! Dumanlar gökyüzünden görüntülendi

Nyiragongo Yanardağı harekete geçti! Dumanlar gökyüzünden görüntülendi

06.01.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Nyiragongo Yanardağı yeniden harekete geçti. Kül ve duman püskürten yanardağ, geçtiğimiz mayıs ayında 32 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma kentinde yer alan Nyiragongo Yanardağı faaliyete geçti. En son geçtiğimiz yılın Mayıs ayında patlayan yanardağı, gökyüzüne kül ve duman püskürttü. Goma Volkan Gözlemevi'nden jeologlar, yanardağdaki sismik aktivitede artış olduğunu belirtti.

PATLAMA 32 CAN ALMIŞTI

Yanardağda 22 Mayıs'ta meydana gelen patlama 32 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu. Çoğu komşu Ruanda'ya kaçarken, diğerleri hala Goma'daki geçici kamplarda yaşıyor.

İHA

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