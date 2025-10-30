YEMEK

O balığın tanesi 500 lira! Tezgahlarda hamsi bolluğu: Kilosu 100 lira! "Palamut yok"

Yaz aylarında deniz suyunun aşırı ısınması, palamut popülasyonunu olumsuz etkiledi. Geçen yıl tezgahlarda bolca görülen palamut, bu sezon yerini hamsiye bıraktı. Düzce ve çevresinde balıkçılar, bu yıl hamsi bolluğu yaşandığını belirtirken, fiyatların da vatandaşın yüzünü güldürdüğünü söylüyor. Tezgahlarda hamsi kilogramı 100 TL’den alıcı bulurken, lüfer, mezgit, barbun ve istavrit gibi diğer balık çeşitleri de sofraları süslemeye devam ediyor.

Yaz mevsiminde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle deniz suyunun ısınması palamut popülasyonunu olumsuz etkiledi. Balıkçı tezgahlarında palamudun yerini bu sezon hamsi aldı.

Geçen yıl bol olan ancak bu sezon sıcaklar nedeniyle havyar yapmadığı için tezgahlarda bulunamayan palamudun aksine, hamsi bolluğu yaşanıyor. Bollukla birlikte hamsinin kilogram fiyatı tezgahlarda 100 TL'den alıcı buluyor.

"HAMSİ BOLLUĞU VAR"

Düzce'de 28 yıldır balıkçılık yapan Ali Tanrıverdi, sezonda hamsi bolluğu yaşandığını belirterek, "Hareket var. Vatandaşlar bol bol hamsi yiyebilir. Fiyatlar da şu anda çok güzel. Hamsi 100 TL, mezgit 250 TL'den alıcı buluyor. Fiyatlar güzel ama palamut yok" dedi.

"PALAMUT YOK"

Palamudun olmamasının sebebini sıcaklara bağlayan Tanrıverdi, "Palamut yok. Palamut bu sene az geldi. Sıcaklardan dolayı havyar yapmadı, onun için bu sene yok" diye konuştu.

"BALIK FİYATLARI BUNDAN DAHA AŞAĞIYA DÜŞMEZ"

Hamsi fiyatlarının mevcut seviyelerde devam etmesini beklediklerini dile getiren Tanrıverdi, şunları söyledi:
"Zaten çok olacağından umudumuz var. Havaların pek etkisi olmaz. Yağışlı havalarda hamsi daha çok gider. Hamsi dışında barbun, lüfer, mezgit ve istavritte bol miktarda var. Fiyatları ise lüfer tanesi 500 TL, barbun boyuna göre 250 TL’den 400 TL’ye kadar satılıyor. Balık fiyatları bundan daha aşağıya düşmez."

Balık tezgahlarında hamsinin yanı sıra istavrit, levrek ve barbun gibi çeşitler de balıkseverlere alternatif olarak sunuluyor. Kaynak: İHA

