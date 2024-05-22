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O da Cannes'daydı... Tuba Büyüküstün'ün tarzı hiç beğenilmedi! 'Giyinmeyi bilmiyor'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.05.2024 07:32
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Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü isimler kombinleri ve iddialı kostümleri ile sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Bu isimlerden biri de son olarak Halit Ergenç ile başrolünü paylaştığı Yarın Yokmuş Gibi dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Tuba Büyüküstün oldu. Büyüküstün'ün Cannes tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

O da Cannes'daydı... Tuba Büyüküstün'ün tarzı hiç beğenilmedi! 'Giyinmeyi bilmiyor'

Ihlamurlar Altında, Kara Para Aşk, Cesur ve Güzel, Sefirin Kızı, Zeytin Ağacı gibi birçok projede yer alan Tuba Büyüküstün başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da asından söz ettiren Büyüküstün bu defa Cannes tarzıyla gündem oldu.

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O DA CANNES'TAYDI

Hande Erçel, Pınar Deniz, Birce Atalay, Meryem Uzerli ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin katıldığı Cannes Film Festivali'ne Tuba Büyüküstün'de katıldı. Kırmızı halıda boy gösteren ünlü isim tarzı ise dillere düştü.

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TARZI HİÇ BEĞENİLMEDİ

Siyah işlemeli pantolon ve işlemeli bir büstiyer giyen Büyüküstün'ün bu kombini hiç beğenilmedi.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Giyinmeyi bilmiyor', 'Sade güzel ama, o ortamın kıyafeti değil', 'Ne zevksiz görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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