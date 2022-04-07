O fotoğrafın ardındaki yürek burkan hikaye!

Savaşın en üzücü ve en ikonik görüntülerinden birinin arkasındaki yürek burkan hikaye, Ukraynalı yetkililer Buça'daki ölüleri saymaya devam ederken ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf, Rusya'nın Kiev'in kuzeybatısındaki Buça kasabasını işgali sırasında öldürülen bir kadının bakımlı elini gösteriyordu. Kadın fotoğraf sayesinde teşhis edildi.

MYNET - DIŞ HABER



BİR MAKYAJ SANATÇISI TEŞHİS ETTİ

Fotoğraf sosyal medyada hızla paylaşıldıktan sonra, kadının manikürü Gostomel'deki bir makyaj sanatçısı tarafından tanındı. Fottoğraftaki elin, makyaj yapmaya meraklı bir blog yazarı olan 52 yaşındaki Iryna Filkina'ya ait olduğu ortaya çıktı.

New York Times'a konuşan Anastasiia Subacheva, Filkina'nın ellerini videolarında görünen ayırt edici tırnakları sayesinde anında tanıdığını söyledi. Subacheva, fotoğrafı gördüğünde çok üzüldüğünü söyledi. Buça'dan birçok kadını tanıdığını, çünkü oradaki birçok kadına makyaj yapmak için sık sık şehre seyahat ettiğini söyledi.

‘‘KENDİN İÇİN YAŞAMALI’’

Bir ısıtma istasyonu operatörü olan Filkina'nın şubat ayında makyaj dersleri hakkında bilgi almak için kendisiyle iletişime geçtiğini ve Subacheva'ya hayalinin popüler bir sanatçı olmak ve sosyal medyadaki takipçi sayısını artırmak olduğunu söylediğini belirtti. Subacheva, 5 Mart'ta işten bisikletiyle dönerken vurulduğuna inanılan Filkina'nın kendisine şöyle dediğini hatırlattı:

"Sonunda en önemli şeyi anladım: Kendini sevmen ve kendin için yaşaman gerekiyor."

New York Times, Filkina'nın kızı Olha Shchyruk'un, Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgalinden kısa süre sonra Buça'dan kaçtığını bildirdi. Filkina geride kalmıştı. Shchyruk, bir video ile annesinin ölüm haberini almış. Her ne kadar inanmak istemese de şimdi defnetmek için annesinin cesedini arıyor.

Ukraynalı yetkililer şu anda, Buça ve diğer şehirlerdeki Rus vahşetine dair kanıtlar topluyorlar. Yetkililer, Kiev çevresindeki kasabalarda en az 410 sivilin cesedinin bulunduğunu söyledi.

