O fuarda ilginç anlar! Metroda Superman, kucakta Spiderman

Ziyaretçilerinin, kostüm ve makyajlarıyla dikkat çektiği New York Comic-Con 2019 adlı fuar, ABD’nin en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. 3 Ekim'de kapılarını açan fuar, 6 Ekim'de son bulacak.

BİRÇOK STANT AÇILDI

Doğu Yakası'nın en büyük çizgi roman ve popüler kültür etkinliği olarak bilinen fuarda, çizgi roman, grafik roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarında stantlar açıldı.

ABD'NİN EN BÜYÜK EĞLENCE FUARI

Fuarda farklı konularda panel ve özel gösteriler de yer alıyor. Çizgi roman endüstrisi ürünleri, video oyunları ve dizi filmlerin dahil olduğu ABD'nin en büyük eğlence fuarı, birçok firmanın yıllık önemli duyuruları için de bir mecra oluşturuyor.

İşte o fuardaki en ilginç anlar...





