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O gelişme gözünden kaçmadı! Leonardo Di Caprio'dan 'Türkiye' paylaşımı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
17.01.2024 18:42 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de keşfedilen leopar sazanına ünlü Hollywood oyuncusu Leonardo DiCaprio kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu Türkiye'de yeniden keşfedilen balıkla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım Türk kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İşte detaylar...

Türkiye'de iki bilim insanı, 3 ay süren titiz bir çalışma sonucunda aynı gün içeriside iki leopar sazanını Dicle ve Fırat nehirlerinde yakalamıştı. Bilim insanlarının yakaladığı balıkların birinin 20 cm diğerinin de 50 cm uzunluğunda olduğu kayda geçmişti. Magazin dünyasının konuşulan isimlerinden Leonardo Di Caprio bu habere kayıtsız kalamadı. Çevreci bir oyuncu olan DiCaprio bir diğer adı 'komando balığı' da olan bu balığın keşfini 62 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştı.

DiCaprio paylaştığı fotoğrafta şu sözlere de yer verdi:

'Türkiye'deki balık bilimi uzmanları Dicle Nehri yakınında leopar sazanı buldu. Bir zamanlar leopar sazanı Dicle-Fırat havzasında, Türkiye ve Suriye'nin doğusunda, İran'da ve Irak'ta bol bol bulunurdu. Ancak baraj inşaatları, kirlilik, yanlış balıkçılık balık türlerini yok etmenin eşiğine getirdi.' dedi. Ünlü oyuncu paylaşımında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Doçenti Cüneyt Kaya'nın 'Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir türün hâlâ var olduğunu hissetmek ve keşfetmek harika' sözlerine de yer verdi.


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Leonardo DiCaprio Hollywood Oyuncu balıklar
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