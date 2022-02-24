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O gıdalar hiç de masum değil! Böbrek rahatsızlığınız varsa bu gıdalardan uzak durmanız gerekiyor

23.02.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan vücudunda en çok çalışan organlardan biri olan böbrekler; kanı filtrelemek, belirli hormonları üretmek ve kemikleri sağlamlaştırmak gibi önemli işlevleri yerine getiriyor. Ancak bazı durumlarda böbrek rahatsızlıkları yaşanabiliyor. Böyle bir problemle karşılaşan kişilerin ise yediklerine özen göstermesi gerekiyor. Peki, böbrek rahatsızlığı olanların uzak durması gereken gıdalar neler?

O gıdalar hiç de masum değil! Böbrek rahatsızlığınız varsa bu gıdalardan uzak durmanız gerekiyor

Dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık %10'u, böbrek rahatsızlıkları ile mücadele ediyor. Bu kişilerin böbrekleri üzerindeki yükü hafifletmek içinse yediklerinize çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü bazı beslenme alışkanlıkları, böbrek hastalarını olumsuz etkiliyor. İşte, böbrek hastalarının özellikle uzak durması gereken gıdalar...

İŞLENMİŞ ET

Kolay tüketimiyle son zamanlarda çokça tercih edilen işlenmiş etler, raf ömürlerinin uzun olması için tütsülenir ve tuzlanır. Tuzlama işlemi ise böbrek hastalarının uzak durması gereken sodyumu etlere işler. Dolayısıyla pastırma, salam ve sosis gibi şarküteri ürünleri yüksek miktarda sodyum içerir ve bu ürünler, böbrekleri bir hayli zorlar.

PAKETLİ GIDALAR VE FAST FOOD

Sağlıklı insanların da uzak durması gereken paketlenmiş gıdalar, dondurulmuş ürünler ve fast foodlar; yüksek oranda sodyum içerir. Ayrıca karbonhidrat açısından da epey zengin olan bu gıdalar, kan şekerinin yükselmesine de neden olabilir.

KURUTULMUŞ MEYVELER

Birçok işlemden geçirilerek kurutulan meyveler, yüksek oranda potasyum ve şeker içerir. Dolayısıyla bu gıdalar, böbrek ve diyabet hastaları için de zararlı olabilir.

YÜKSEK POTASYUMLU MEYVELER

Muz, portakal, avokado, kivi ve kayısı gibi yüksek potasyum içeren meyveler de böbrekleri oldukça zorlar. Kanda yükselen potasyum oranı; yorgunluğa, kas zayıflığına ve kalp rahatsızlıklarına sebep olabilir.

GAZLI İÇECEKLER

Gazlı içeceklerde yüksek miktarda fosfor bulunur. Sağlıklı böbrekler, fosforu kandan kolayca çıkarabilse de hasta böbrekler için aynı şeyi söylemek söz konusu değil. Fosforun uzun süre kanda kalması, böbreklerin daha fazla zarar görmesine yol açar.

FASULYE VE MERCİMEK

Yüksek oranda fosfor içeren fasulye ve mercimek de böbrek hastalarının uzak durması gereken besinler arasında. Özellikle konserve halindeki bu gıdalar, aşırı tuza maruz kalmış olabilir. Bu da fazlaca sodyum ve fosfor demek.


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