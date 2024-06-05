O gitti yerine Bircan Bali geldi... Söylemezsem Olmaz'dan ayrılan Yağmur Çevik açtı ağzını yumdu gözünü

Ekranların en kaoslu magazin programı Söylemezsem Olmaz bu defa yine bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Yağmur Çevik, Hande Sarıoğlu ve Arto'nun yorumculuğunu üstlendiği programda beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Zaman zaman Hande Sarıoğlu ile anlaşamayan ve tartışmalar yaşayan Yağmur Çevik programdan ayrıldı. Çevik'in ayrılmasının ardından boş kalan koltuğa ise programın sivri dilli yorumcusu Bircan Bali getirildi.

Yağmur Çevik ise ayrılığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Ünlü isim adeta açtı ağzını yumdu gözünü…

OLAY SÖZLER!

''...Televizyon magazinini 'az sonra'lardan, içi boş başlıklardan kurtarıp gerçek haber anlayışıyla izleyiciyle buluşturmayı hayal etmiştim.'' diyen Yağmur Çevik ''Maalesef ortak bir payda da bulaşamadığımız için 'Söylemezsem Olmaz' programındaki görevimden kendi isteğimle ayrıldığımı duyurmak istiyorum'' dedi.

Yağmur Çevik'in bu sözleri kısa sürede gündem olurken ünlü isme 'O programa siz kalite katmıştınız', 'Sen o masaya fazlaydın' gibi yorumlar yapıldı.