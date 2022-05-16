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O kadar büyüktü ki! ''O canavarı benden uzak tut''

16.05.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmini vermek istemeyen bir kadın, penisinin büyüklüğü sebebiyle zengin sevgilisinden nasıl ayrıldığını anlattı. Genç kadın penisini küçültmediği sürece erkek arkadaşıyla ikinci bir şans öngörmediğini söyledi.

O kadar büyüktü ki! ''O canavarı benden uzak tut''

İngiltere'den genç bir kadın oldukça zengin ve hoş bir adamla ilişki yaşıyordu. İlişkilerindeki tek pürüz ise genç adamın penisinin boyutuydu. Genç adam ne kadar hevesli ve yeni şeyleri denemeyi seven birisi olsa da, kız arkadaşı ilişkinin fiziksel yanından bir türlü hoşlanamadığını söyledi.

Denedikleri hiçbir çözümün cinsel yaşantılarını eğlenceli veya rahat kılmadığını anlatan genç kadın, sevgilisi farklı bir pozisyon denemek istediğinde her seferinde endişeye kapıldığını anlattı.

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''BENDEN UZAK TUT''

Bir gece romantık bir otelde tatil yapan çift, genç adamın garip istekleri sebebiyle ilişklilerini sonlandırdılar. Birtakım yetişkin oyuncaklarıyla yeni şeyler denemek istediğini söyleyince, genç kadın bu istediğini reddetti.

Adam ise onu maceracı olmamakla ve zamanını boşa harcamakla suçladı. Ama "Hayır" cevabına hazır değildi ve genç kadını ikna etmeye çalışıyordu. Kadın sonunda öfkeyle "O canavarı benden uzak tut." diye bağırdını anlattı.

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KÜÇÜLTMEDEN OLMAZ

İşleri canlandırmak için cinsel birlikteliklerini filme almayı önerdikten sonra ayrıldılar. Şimdi harap olan adam ikinci bir şans için yalvarıyor ancak genç kadın gelecekte daha nazik ve daha düşünceli olacağına söz verse de penis küçültme dışında onu sevgilisine geri getirecek başka bir şey göremediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
penis İngiltere Cinsellik
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