O mektup başına iş açtı... Cezaevi yönetimi harekete geçti! Dilan Polat'ın ifadesi alındı

MYNET- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde kayınvalidesi Şükran Polat'a gönderdiği bir mektup ile gündem oldu.

Adeta bir basın açıklamasını andıran mektup, sosyal medyada paylaşılınca ortalık karıştı. Cezaevi yönetimi, mektupla ilgili iç soruşturma başlattı.

Normalde tutukluların gönderdiği mektuplar cezaevi görevlileri tarafından okunduktan ‘Görülmüştür’ damgası vurulduktan sonra dışarıya çıkarılıyor. Dilan Polat’ın üzerinde ‘Görülmüştür’ damgası olmayan mektubuyla ilgili olarak önce cezaevi personelinin savunması alındı. Dün de Dilan Polat cezaevi savcısına mektupla ilgili ifade verdi.

'HİSLERİMİ YAZDIM, PAYLAŞILACAĞINI BİLMİYORDUM'

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Dilan Polat ifadesinde "Ben herhangi bir kimseye mektup yazmadım. Ben sadece hislerimi avukatım Haydar Enes Çetinkaya’nın ajandasına yazdım. Yazdığım sayfanın birilerine gönderileceğini ve bunun paylaşılacağını bilmiyordum" dediği öğrenildi.

HEM SANIK HEM AVUKAT

75 sayfalık iddianamenin 22’nci sanığı konumunda olan Haydar Enes Çetinkaya, “Örgüt üyesi olmak” suçundan gözaltına alındı. Dört günlük gözaltı sonrası serbest kalan Çetinkaya, Polat çifti arasında günlük haberleşme kaynağı oldu. Dosya üzerinde gizlilik kararı olduğu günlerde bile haftanın yedi günü Dilan Polat ve Engin Polat’la görüştüğü ortaya çıktı.

Dilan Polat’ın koğuşa sadece yatmadan yatmaya gittiği öğrenildi. Sabah 08.00’de cezaevine gelen Çetinkaya gece 24.00’te evine gidiyor. Dilan Polat neredeyse günün büyük bölümünü avukat görüşme odasında geçiriyor. Dilan Polat’ın her anının sosyal medyada paylaştıran, dışarıda olup bitenden Polat’ı haberdar eden kişinin de yine Çetinkaya olduğu ileri sürüldü.

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dilan Polat'ın mektubunda "Bizi haksız yere çocuklarımızdan ayırıyorlar. iddianamede tek bir delil olmadan yargılanıyoruz. Hiçbir suçumuz yok. Eziyet, zulüm ediyorlar bize. Beni burada ölüme terk ettiler" sözleri dikkat çekmişti.