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O meydana 5 metrelik heykelini koydular!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 16.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

İngiliz şarkı yazarı ve yorumcusu Ed Sheeran’ın, Cuma günü vereceği konser öncesinde Moskova’ya dev heykeli yerleştirildi.

O meydana 5 metrelik heykelini koydular!

Son dönemin en popüler isimlerinden 28 yaşındaki Ed Sheeran’ın 19 Temmuz’da Moskova’da konser verecek. Sheeran'nın vereceği konser öncesinde Gorki Park’a uzanıp vaziyette 5 metrelik dev heykeli yerleştirildi.

Ed Sheeran

Kırmızı şortlu ve pilot gözlüklü dev Sheeran heykeline şarkıcının kendi isminin yazılı olduğu beyaz bir tişört de giydirildi.

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Halkın büyük ilgisini çeken ve önünde fotoğraflar çekildiği dev Sheeran heykeli ile ilgili bir Twitter kullanıcısı, “Ed, Rusya’da yalnız hisseder diye biri Rusya’nın en büyük parkında bunu yaptı” yorumunda bulundu.

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