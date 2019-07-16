O meydana 5 metrelik heykelini koydular!

Son dönemin en popüler isimlerinden 28 yaşındaki Ed Sheeran’ın 19 Temmuz’da Moskova’da konser verecek. Sheeran'nın vereceği konser öncesinde Gorki Park’a uzanıp vaziyette 5 metrelik dev heykeli yerleştirildi.

Kırmızı şortlu ve pilot gözlüklü dev Sheeran heykeline şarkıcının kendi isminin yazılı olduğu beyaz bir tişört de giydirildi.

Halkın büyük ilgisini çeken ve önünde fotoğraflar çekildiği dev Sheeran heykeli ile ilgili bir Twitter kullanıcısı, “Ed, Rusya’da yalnız hisseder diye biri Rusya’nın en büyük parkında bunu yaptı” yorumunda bulundu.





