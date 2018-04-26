'O partiye eşimle gittim'

O gece eşi Emir İçgören’le arkadaşının doğum gününe katıldığını belirten Zeynep Beşerler, “Ağzı olan konuşuyor, benim için önemli değil. O bir arkadaşın doğum günü partisiydi ve kocamla gitmiştim, kendini bilmez bir davetli gelip çekmiş ve bunu hesabından yayınlanmış.

Art niyetli yapılmış bir davranış. Bir de ne yapıyorum ki? Erik Dalı, yani orada kendi kendime oynuyorum. O arkadaşın işi dans ve birçok sanatçının arkasında dans ediyor.

Burada yaşayan ve ailesi olan bir insan. Irkçı söylemler ve yaptığı iş açısından çirkin şeyler söylediler, bu onu üzmüş” şeklinde konuştu.



