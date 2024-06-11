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  4. O sahne çok konuşulmuştu... Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kamera arkasını paylaştı

O sahne çok konuşulmuştu... Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kamera arkasını paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.06.2024 18:02
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Her bölümüyle büyük ses getiren Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finali bölümüyle de çok konuşulmuştu. Dizide Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem karakterinin balkondan düştüğü sahne sosyal medyayı sallamıştı. Dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör o sahnenin arka planını paylaştı.

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor.

Her bölümüyle büyük ses getiren Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finali bölümüyle de çok konuşulmuştu. Dizide Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem karakterinin balkondan düştüğü sahne adeta geceye damga vurmuştu.

görkem

Görkem'in yeni sezonda akıbetinin ne olacağı merak edilirken dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör o sahnenin arka planını paylaştı.

SAHNE 1

YORUM YAĞDI

Güngör'ün paylaştığı o anlara sosyal medyada; 'Müthiş performans', 'Müthiş oynamışlar', 'Doğukan'ın duygu değişimi süper', 'Aşk-ı memnu final sahnesi gibiydi' şeklinde yorumlar yapıldı.

SANHNE 2

Vitrin


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doğukan güngör Kızılcık Şerbeti
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