O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler yarışacak?

TV8'de her yılbaşı akşamı ünlülerin yarıştığı O Ses Türkiye'nin özel bölümünde bu sene de birbirinden ilginç isimler sahne alacak.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın yer aldığı O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel gecesinde yarışacak ünlü isimlerden bazıları belli oldu. Programın özel bölümünde, ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu, İbrahim Büyükak, Gupse Özay, Bergüzar Korel, Merve Dizdar ile ünlü hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse ve MasterChef jürisi Danilo Zanna yarışacak.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Salı 20.00'de TV8'de!

GEÇEN SENE HANGİ ÜNLÜ İSİMLER KATILMIŞTI?

O Ses Türkiye'nin 2019 yılbaşı bölümünde Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş ve Ezgi Eyüboğlu sahneye çıkmıştı.

