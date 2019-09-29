MAGAZİN

O Ses Türkiye birincisi Dodan elinden mikrofonun alınmasına böyle tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 10:55 | Son Güncelleme

Batman'da bir kafede sahneye çıkan O Ses Türkiye yarışması birincisi Dodan’ın elindeki mikrofon iddiaya göre polis tarafından 'Kürtçe şarkı yasak' denilerek alındı. Konu ile ilgi gece saatlerinde resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Batman Valiliği ise olayın Kürtçe şarkı söylenmesi ile ilgili olmadığını ifade etti.

O Ses Türkiye birincisi Dodan elinden mikrofonun alınmasına böyle tepki gösterdi

O Ses Türkiye yarışması ile adını duyuran şarkıcı Dodan dün akşam Batman’da bir kafede sahneye çıktı. Bu sırada mekana gelen polis ekipleri sahnede şarkı söyleyen Dodan’ın elinden mikrofonu alarak programı durdurdu. İddiaya göre şarkıcının elinden mikrofonu alan polis memuru Dodan “O Ses Türkiye yarışmasında yasak olduğu gibi Batman'da da yasak Kürtçe söylemek” dedi.

‘MİKROFONU ELİMDEN ALMAYA HAKKINIZ YOK’

Elinden mikrofon aldığı için polis memuruna tepki gösteren Dodan ise, “Siz bir vatandaşsınız, ben de bir vatandaşım. Sizin yasal haklarınız olduğu kadar benimki de var: Doğru mu? Siz burada görev alabiliyor olabilirsiniz, ben de İstanbul'dan buraya konser için geldim. Sizin benim elimden mikrofonu çekmeye hakkınız yok. Ben 42 yaşında bir adamım. Senden daha büyük bir adam olarak söylüyorum. Sen benden çok gençsin” diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: KÜRTÇE İLE İLGİSİ YOK

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Batman Valiliği “Sosyal medyada ‘Batman ‘da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği’ yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan işyerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir” dedi.

TANRIKULU: MECLİS’TE DİNLETECEĞİM

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise “Bana düşen görev de bu hak ihlalini protesto etmek için Meclis’te bu türküyü bütün Türkiye'ye dinletmek olacak” ifadelerini paylaştı.

Antalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandıAntalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı
Yüzüğün fiyatı 'yok artık' dedirttiYüzüğün fiyatı 'yok artık' dedirtti
Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye birincisi Dodan Dodan

En Çok Okunan Haberler

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

bru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

bru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu açıklandı!

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu açıklandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya 200 bin liralık hediye

Yüzüğün fiyatı 'yok artık' dedirtti

Beren Saat'ten DJ Maga açıklaması

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Eda Ece'nin son paylaşımı olay oldu

Paylaşımına beğeni yağdı!

'Jinekolojik kanserler farkındalık günü' kampanyası! Ünlülerde 'Harekete geç' dedi

Ünlülerde 'Harekete geç' dedi

Hazal Kaya doğum için gün sayıyor

Hazal Kaya doğum için gün sayıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ebru Şallı'ya tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ebru Şallı'ya tebrik mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.