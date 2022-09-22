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O Ses Türkiye bu sezon yayınlanacak mı? Yıldız Tilbe'den açıklama

22.09.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu hayranları tarafından merakla beklenirken, ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den ilginç bir açıklama geldi. Geçtiğimiz yıllarda jüride yer alan Yıldız Tilbe, yeniden programa dahil olacağı iddiası üzerine "Bana gelen bir teklif yok" dedi. Tilbe, yarışmanın bu sene düzenlenmeyeceğini duyduğunu da ifade etti.

O Ses Türkiye bu sezon yayınlanacak mı? Yıldız Tilbe'den açıklama

Geçtiğimiz yıl jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un üstlendiği O Ses Türkiye'nin yeni sezon kadrosu merak ediliyordu. Jüride Gündeş'in ayrılacağı, yerine Hadise'nin ve Yıldız Tilbe'nin katılacağı iddia edildi.

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"ZATEN BU SENE YOKMUŞ"

Geçtiğimiz yıllarda bir sezon O Ses Türkiye jürisinde yer alan ve çok konuşulan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tilbe, jüride yer alacağı iddialarını "Bana jüri teklifi gelmedi" diyerek yalandı.

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Ünlü şarkıcı paylaşımında, yarışmanın hayranlarını üzecek de bir açıklama yaptı. Tilbe, "Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Yıldız Tilbe
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