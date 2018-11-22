MAGAZİN

O Ses Türkiye'de Beyaz ve Hadise'nin vaat yarışı! O Ses Türkiye 15. yeni bölüm fragmanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 23:47 | Son Güncelleme

TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye'nin 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. O Ses Türkiye'nin 24 Kasım Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünün tanıtımında, Beyazıt Öztürk ve Hadise'nin bir yarışmacıyı kapmak için girdiği diyalog dikkat çekiyor.

O Ses Türkiye'de Beyaz ve Hadise'nin vaat yarışı! O Ses Türkiye 15. yeni bölüm fragmanı

Cumartesi ve pazar akşamları TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. O Ses Türkiye, birbirinden yetenekli yarışmacılarla bu haftaya damga vuracak. Jüri üyeleri yarışmacı kapmak için kıyasıya mücadele edecek.

HADİSE VE BEYAZIT'IN VAATLERİ DAMGA VURACAK!
O Ses Türkiye, 15. bölümüyle cumartesi günü ekranlara geliyor. Yıldız adaylarını ağırlayan ses yarışması programında Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan jüri koltuklarında oturuyor. Bu haftaya Hadise ve Beyazıt'ın bir yarışmacıyı kapmak için girdiği diyalog, O Ses Türkiye'ye damga vuracak.

O Ses Türkiye renkli jürisi ve yetenekli yarışmacılarıyla cumartesi akşamı 20:00'de TV8 ekralarında.


Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyorEvinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
EMMY Ödülleri'nde Türk dizilerinin büyük başarısı! EMMY Ödülleri'nde Türk dizilerinin büyük başarısı!
Güldür Güldür Show'a yeni sezonda iki sürpriz isim daha katıldı!Güldür Güldür Show'a yeni sezonda iki sürpriz isim daha katıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye o ses türkiye 15. yeni bölüm izle Hadise beyaz

En Çok Okunan Haberler

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EMMY Ödülleri'nde Türk dizilerinin büyük başarısı!

EMMY Ödülleri'nde Türk dizilerinin büyük başarısı!

Güldür Güldür Show'a yeni sezonda iki sürpriz isim daha katıldı!

Güldür Güldür Show'a yeni sezonda iki sürpriz isim daha katıldı!

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Popstar Bayhan'dan oyunculuk kararı!

Popstar Bayhan'dan oyunculuk kararı!

Aleyna Tilki'den 'yağmura soyunmak' pozu

Aleyna Tilki'den 'yağmura soyunmak' pozu

Cem Özer'den haber var!

Cem Özer'den haber var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.