O Ses Türkiye'de Beyaz ve Hadise'nin vaat yarışı! O Ses Türkiye 15. yeni bölüm fragmanı

Cumartesi ve pazar akşamları TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. O Ses Türkiye, birbirinden yetenekli yarışmacılarla bu haftaya damga vuracak. Jüri üyeleri yarışmacı kapmak için kıyasıya mücadele edecek.

HADİSE VE BEYAZIT'IN VAATLERİ DAMGA VURACAK!

O Ses Türkiye, 15. bölümüyle cumartesi günü ekranlara geliyor. Yıldız adaylarını ağırlayan ses yarışması programında Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan jüri koltuklarında oturuyor. Bu haftaya Hadise ve Beyazıt'ın bir yarışmacıyı kapmak için girdiği diyalog, O Ses Türkiye'ye damga vuracak.

O Ses Türkiye renkli jürisi ve yetenekli yarışmacılarıyla cumartesi akşamı 20:00'de TV8 ekralarında.



