O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye yeni sezonu Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz'lu kadrosuyla bomba gibi açtı. O Ses Türkiye'nin yeni sezon 2. bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Yarışmaya Yozgat'tan katılan genç yarışmacı Ferdi Kılıç, sesinin güzel olmasına rağmen sahne sırasında takılmalar yaşadı.

Durumu fark eden jüri üyeleri bunun nedenini genç yarışmacıya sordu. Ferdi Kılıç 4 gün önce dişlerine tel takıldığını ve ilk günlerdeki acı nedeniyle rahat performans sergileyemediğini söyledi. Genç yarışmacı, '4 gün önce dişlerime tel taktırdım. Tel taktırdğım gün buradan haber geldi. İlk günler çok acı oluyor o yüzden takıldım' dedi. Hadise de bunun üzerine genç yarışmacının mazeretinin olduğunu söyleyerek tekrar yarışmasını istedi. Acun Ilıcalı, Hadise'nin isteğiyle tekrar yarışmasını kabul etti. Ilıcalı, Ferdi Kılıç'ın 1 ay sonra yeniden O Ses Türkiye'de yarışacağını açıkladı.



