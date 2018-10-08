MAGAZİN

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.10.2018 00:20 | Son Güncelleme

Yeni sezonu açan O Ses Türkiye 2018'in Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde ilginç bir olay yaşandı. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Ferdi Kılıç, diş telleri nedeniyle performansını rahat sergileyemedi. Acun Ilıcalı, Hadise'nin isteğiyle tekrar yarışmasını kabul etti. Genç yarışmacı, O Ses Türkiye'de aynı sezonda iki defa yarışan ilk isim olacak.

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye yeni sezonu Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz'lu kadrosuyla bomba gibi açtı. O Ses Türkiye'nin yeni sezon 2. bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Yarışmaya Yozgat'tan katılan genç yarışmacı Ferdi Kılıç, sesinin güzel olmasına rağmen sahne sırasında takılmalar yaşadı.

Durumu fark eden jüri üyeleri bunun nedenini genç yarışmacıya sordu. Ferdi Kılıç 4 gün önce dişlerine tel takıldığını ve ilk günlerdeki acı nedeniyle rahat performans sergileyemediğini söyledi. Genç yarışmacı, '4 gün önce dişlerime tel taktırdım. Tel taktırdğım gün buradan haber geldi. İlk günler çok acı oluyor o yüzden takıldım' dedi. Hadise de bunun üzerine genç yarışmacının mazeretinin olduğunu söyleyerek tekrar yarışmasını istedi. Acun Ilıcalı, Hadise'nin isteğiyle tekrar yarışmasını kabul etti. Ilıcalı, Ferdi Kılıç'ın 1 ay sonra yeniden O Ses Türkiye'de yarışacağını açıkladı.


PARTNERGüzel oyuncu şimdilerde ne yapıyor?Güzel oyuncu şimdilerde ne yapıyor?
Tuğba Özay'ın sahne kıyafeti olay oldu!Tuğba Özay'ın sahne kıyafeti olay oldu!
Şanlıurfa'da Kıraç konserine yoğun ilgiŞanlıurfa'da Kıraç konserine yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ferdi kılıç o ses türkiye Hadise Acun Ilıcalı beyazıt öztürk seda sayan

En Çok Okunan Haberler

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

Seda Sayan paylaştı yorum yağdı! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu

Seda Sayan paylaştı yorum yağdı! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Ajanslar acil koduyla geçti! İskoçya bağımsızlık için harekete geçti

Ajanslar acil koduyla geçti! İskoçya bağımsızlık için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim öncesi flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim öncesi flaş açıklama!

Antalya'da kahreden ölüm! Kızı bir an olsun yanından ayrılmadı

Antalya'da kahreden ölüm! Kızı bir an olsun yanından ayrılmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cansu Taşkın son paylaşımıyla hayran bıraktı! 'Yorumu sen yaz'

Cansu Taşkın son paylaşımıyla hayran bıraktı! 'Yorumu sen yaz'

Tuğba Özay'ın sahne kıyafeti olay oldu!

Tuğba Özay'ın sahne kıyafeti olay oldu!

Şanlıurfa'da Kıraç konserine yoğun ilgi

Şanlıurfa'da Kıraç konserine yoğun ilgi

Deniz Çakır’dan Erkan Petekkaya açıklaması

Deniz Çakır’dan Erkan Petekkaya açıklaması

Anıl Altan terhis oldu!

Anıl Altan terhis oldu!

Aleyna Tilki'den bornozlu dans videosu!

Aleyna Tilki'den bornozlu dans videosu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.