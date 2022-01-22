O Ses Türkiye büyük finali gerçekleşti. Beyazıt Öztürk'ın takımındaki Devrim Seyrek ile son 2'ye kalan yarışmacı Hasan Koçak, seyirci oyu ile O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu. Peki O Ses Türkiye'de büyük ödül ne? O Ses Türkiye şampiyonu ne alacak?

O SES TÜRKİYE BÜYÜK ÖDÜL NE?

O Ses Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olan yarışmacının, son model güzel bir otomobilin sahibi olacağı açıklandı.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU HASAN KOÇAK KİMDİR?

Aslen Artvinli olan Hasan Koçak Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyor. 23 yaşındaki Koçak Erzurum'da yaşıyor. İlk performansıyla 4 jüriyi de döndürmeyi başarmıştı. Ancak Koçak, yoluna Oğuzhan Koç'un takımında devam etme kararı aldı. Koçak Instagram'da, 'hasankocakofficial' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.



