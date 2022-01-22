O Ses Türkiye büyük finali gerçekleşti. Beyazıt Öztürk'ın takımındaki Devrim Seyrek ile son 2'ye kalan yarışmacı Hasan Koçak, seyirci oyu ile O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu. Peki O Ses Türkiye'de büyük ödül ne? O Ses Türkiye şampiyonu ne alacak?
O Ses Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olan yarışmacının, son model güzel bir otomobilin sahibi olacağı açıklandı.
Aslen Artvinli olan Hasan Koçak Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyor. 23 yaşındaki Koçak Erzurum'da yaşıyor. İlk performansıyla 4 jüriyi de döndürmeyi başarmıştı. Ancak Koçak, yoluna Oğuzhan Koç'un takımında devam etme kararı aldı. Koçak Instagram'da, 'hasankocakofficial' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
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