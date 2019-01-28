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O Ses Türkiye'de büyük sürpriz! Acun Ilıcalı'nın amcası şarkı söyledi

DİZİ HABERLERİ  | 28.01.2019 10:52 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarışmasında dün gece final heyecanı yaşandı. O Ses Türkiye finaline yine Acun Ilıcalı damga vurdu! Acun Ilıcalı amcasına programda şarkı söyletti.

O Ses Türkiye'de final gecesi üç ayrı sms oylaması yapıldı. Finale kalan altı yarışmacıdan dördü ilk oylamada, diğer ikisi ise ikinci oylamada elendi. Finale ise Beyazıt Öztürk'ün takımından Umut Kaç ve Murat Boz'un takımından Ferat Üngür kaldı.

Yarışmayı Diyarbakırlı Ferat Üngür kazanırken Acun Ilıcalı ise final bölümünde izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı. Acun’un sürprizi amcasıydı. Acun Ilıcalı amcası Erol Ilıcalı'nın performansını ekranlara getirdi.

İŞTE ACUN ILICALI'NIN AMCASI

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Acun Ilıcalı ''Çok zorladık sonunda Ilıcalı Ailesi'nden de bir ses çıktı. Sevgili amcam Erol Ilıcalı çok da severim kendisini bana çok desteği olmuştu. Erol Ilıcalı bir vakıfla birlikte sahne aldı.

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı 4 ay önce kuruldu. Amcam da orada sahne aldı biz de bunun gururunu yaşadık'' dedi.

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