O Ses Türkiye'de şampiyon kim oldu? O Ses Türkiye 2020 birincisi belli oldu mu?

TV8 ekranlarında Eylül ayından bu yanan devam eden O Ses Türkiye'de 15 Şubat Cumartesi akşamı canlı yayında final heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'nin finalinde Hadise, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımlarından 6 yarışmacı mücadele etti.

O SES TÜRKİYE FİNALDE KİMLER YARIŞTI?

Hadise'nin takımından Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter, Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı ile Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye 2020 finalinde yarışan isimler oldu.

O SES TÜRKİYE FİNALDE KİM ELENDİ?

Canlı yayındaki ilk turda yarışmacıların performanslarının ardından sms oylaması yapıldı. O Ses Türkiye'de 6. olan ve finalde ilk turda elenen isim ise Hadise'nin takımından Biran Ceren Dörter oldu.

Eyüp Sultan Aylar, Alkan Dalgakıran, Soner Kip, Turgut Çıngı ve Uygar Erdoğan ise bir sonraki turda yeniden sahne aldı. İkinci turdaki oylama sonrasında elenen isim ise Turgut Çıngı oldu. Bir sonraki turda ise Hadise'nin yarışmacısı Eyüp Sultan Aylar O Ses Türkiye'ye veda etti.