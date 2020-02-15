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O Ses Türkiye'de şampiyon kim oldu? O Ses Türkiye 2020 birincisi belli oldu mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 22:23 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye 2020'de canlı yayında final heyecanı yaşandı. O Ses Türkiye şampiyonu ise sms oylaması sonucunda belli oldu. O Ses Türkiye'de finale kalan 6 yarışmacı 15 Şubat Cumartesi akşamı TV8'den canlı yayınlanan büyük finalde mücadele etti. Peki O Ses Türkiye'de şampiyon kim oldu? Alkan Dalgakıran, Uygar Erdoğan, Eyüp Sultan Aylar, Biran Ceren Dörter, Turgut Çıngı ve Soner Kip arasında şampiyon hangisi oldu? İşte O Ses Türkiye 2020 şampiyonu ve finalde yaşananlar.

O Ses Türkiye'de şampiyon kim oldu? O Ses Türkiye 2020 birincisi belli oldu mu?

TV8 ekranlarında Eylül ayından bu yanan devam eden O Ses Türkiye'de 15 Şubat Cumartesi akşamı canlı yayında final heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'nin finalinde Hadise, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımlarından 6 yarışmacı mücadele etti.

O SES TÜRKİYE FİNALDE KİMLER YARIŞTI?

Hadise'nin takımından Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter, Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı ile Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye 2020 finalinde yarışan isimler oldu.

O SES TÜRKİYE FİNALDE KİM ELENDİ?

Canlı yayındaki ilk turda yarışmacıların performanslarının ardından sms oylaması yapıldı. O Ses Türkiye'de 6. olan ve finalde ilk turda elenen isim ise Hadise'nin takımından Biran Ceren Dörter oldu.

Eyüp Sultan Aylar, Alkan Dalgakıran, Soner Kip, Turgut Çıngı ve Uygar Erdoğan ise bir sonraki turda yeniden sahne aldı. İkinci turdaki oylama sonrasında elenen isim ise Turgut Çıngı oldu. Bir sonraki turda ise Hadise'nin yarışmacısı Eyüp Sultan Aylar O Ses Türkiye'ye veda etti.

Şampiyonu belirleyecek tur aşamasında bir elenen isim daha belli oldu. Bu turda O Ses Türkiye finalinde 3 yarışmacı sahne aldı. Soner Kip, Uygar Erdoğan, Alkan Dalgakıran performanslarını bir kez daha sergiledi. Halk oylamasında O Ses Türkiye finalinde en düşük oyu alan yarışmacı Soner Kip oldu.

SURVIVOR 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye finalinde son ikiye kalan isimler Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran ile Beyazıt Öztürk'ün takımından Uygar Erdoğan oldu. Yarışmacılar son turda bir defa daha performansları sergiledi. Canlı yayındaki son sms oylamasının sonuçlarına göre ise Survivor 2020 şampiyonu olan isim belli olacak.

FİNALDE ZEYNEP BASTIK SÜRPRİZİ

O Ses Türkiye finaline ünlü şarkıcı Zeynep Bastık da konuk oldu. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Zeynep Bastık sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

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