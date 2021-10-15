MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye Ebru İlhan kimdir, kaç yaşında? Ebru İlhan mesleği nedir?

O Ses Türkiye Ebru İlhan kimdir, kaç yaşında? Ebru İlhan mesleği nedir?

15.10.2021 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye yeni sezonunda Ebru İlhan merak edilen yarışmacılardan oldu. Yeni bölümde dikkat çeken ve sevilen yarışmacı, dört jüriyi birden döndürmeyi başardı. Peki O Ses Türkiye Ebru İlhan kimdir, kaç yaşında? Ebru İlhan mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

O Ses Türkiye Ebru İlhan kimdir, kaç yaşında? Ebru İlhan mesleği nedir?

TV8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda Ebru İlhan merak edilen yarışmacılardan oldu. Oldukça beğenilen yarışmacı, dört jüriyi birden döndürmeyi başardı. Peki O Ses Türkiye Ebru İlhan kimdir, kaç yaşında?

EBRU İLHAN KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılmış olan Ebru İlhan, 33 yaşındadır. Yarışmaya Ankara’dan katılmaktadır. Gölbaşı’nda özel salonları olduğunu belirten yarışmacı, müzisyenlik yapıyor. Ayrıca düğün müziği de yapıyor.

Müziğin tamamen aile hayatında olduğunu söyleyen Ebru İlhan, babasının yazdığını, annesinin ise söylediğini belirtmiştir. Kardeşi, kuzeni, amcasının da birer müzisyen olduğunu söylemiştir. İlhan, ses kadar görüntünün önemli olduğunu söylemiş ve bundan üç sene önce tüp mide ameliyatı geçirdiğini anlatmıştır. İlhan bu sayede 130 kilodan 76 kiloya inmiş.

Beş ay kadar önce de nişanlanan yarışmacı, beş ay sonra evleneceğini belirtmiştir.

EBRU İLHAN INSTAGRAM HESABI

Ebru İlhan, Instagram’da “ebruilhannofficial” kullanıcı adıyla yer almaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"
PARTNER3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu
MasterChef'te o isimlere eleme şoku!MasterChef'te o isimlere eleme şoku!
Anahtar Kelimeler:
TV8 O Ses Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir dönemin ünlü spikeriydi! Bakın şimdi ne yapıyor!

Bir dönemin ünlü spikeriydi! Bakın şimdi ne yapıyor!

"Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..." demişti! Müge Anlı'daki olayda flaş gelişme

"Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..." demişti! Müge Anlı'daki olayda flaş gelişme

Çırılçıplak poz verdi: Mide bulandırıyorsun

Çırılçıplak poz verdi: Mide bulandırıyorsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.