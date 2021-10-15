O Ses Türkiye Ebru İlhan kimdir, kaç yaşında? Ebru İlhan mesleği nedir?

TV8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda Ebru İlhan merak edilen yarışmacılardan oldu. Oldukça beğenilen yarışmacı, dört jüriyi birden döndürmeyi başardı. Peki O Ses Türkiye Ebru İlhan kimdir, kaç yaşında?

EBRU İLHAN KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılmış olan Ebru İlhan, 33 yaşındadır. Yarışmaya Ankara’dan katılmaktadır. Gölbaşı’nda özel salonları olduğunu belirten yarışmacı, müzisyenlik yapıyor. Ayrıca düğün müziği de yapıyor.

Müziğin tamamen aile hayatında olduğunu söyleyen Ebru İlhan, babasının yazdığını, annesinin ise söylediğini belirtmiştir. Kardeşi, kuzeni, amcasının da birer müzisyen olduğunu söylemiştir. İlhan, ses kadar görüntünün önemli olduğunu söylemiş ve bundan üç sene önce tüp mide ameliyatı geçirdiğini anlatmıştır. İlhan bu sayede 130 kilodan 76 kiloya inmiş.

Beş ay kadar önce de nişanlanan yarışmacı, beş ay sonra evleneceğini belirtmiştir.

EBRU İLHAN INSTAGRAM HESABI

Ebru İlhan, Instagram’da “ebruilhannofficial” kullanıcı adıyla yer almaktadır.

