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O Ses Türkiye finalisti Biran Ceren Dörter kimdir? Biran Ceren Dörter kimin takımında

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 02:36 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarı finalinde başarıyla yarışan ve sahne performansıyla beğeni toplayan Biran Ceren Dörter, finale kalan 6 yarışmacıdan biri oldu. Biran Ceren Dörter O Ses Türkiye 2020 şampiyonu olmak için finalde mücadele edecek. Biran Ceren Dörter, Hadise'nin takımında Eyüp Sultan Aylar ile birlikte finale kalan iki yarışmacıdan biri oldu.Peki Biran Ceren Dörter kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte O Ses Türkiye 2020 finalisti Biran Ceren Dörter hakkında bilgiler.

O Ses Türkiye finalisti Biran Ceren Dörter kimdir? Biran Ceren Dörter kimin takımında

O Ses Türkiye'ye ilk olarak 9 sezon önce katılan Biran Ceren Dörter o dönem hiçbir jüri üyesini döndürememişti. Ancak Biran Ceren Dörter yıllar sonra yeniden katıldığı O Ses Türkiye'de finale kalan yarışmacılardan biri olmayı başardı. Biran Ceren Dörter, O Ses Türkiye 2020'nin 15 Şubat Cumartesi canlı olarak yayınlanacak finalinde sahne alacak ve şampiyon olabilmek için yarışacak.

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BİRAN CEREN DÖRTER KİMDİR?

İngilizce ve Almanca'yı ileri düzeyde konuşabilen Biran Ceren Dörter, Antalya'dan yarışmaya katılıyor. Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm lisesini 2009 senesinde tamamlayan Biran Ceren Dörter, Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi. Biran Ceren Dörter de programın ilk sezonunda yarışan isimlerden biriydi. Biran Ceren Dörter, hiçbir jüri üyesini geri döndürmeyi başaramadı. O Ses Türkiye’ye ikinci kez katıldığında Lady Gaga'nın 'Shallow'unu söyleyen Biran Ceren Dörter, tarzı ve sesiyle 'Hadise takımı'nın en dikkat çeken vokallerinden biri.

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