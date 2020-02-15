O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? İşte şampiyon olmak için yarışacak 6 isim! O Ses Türkiye 2020 final bölümü ne zaman?

Ekim ayında yeni sezonu başlayan O Ses Türkiye’de final zamanı geldi. Yarı final ardından adını finale yazdırmayı başaran 6 yarışmacı belli oldu. O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından ise TV8 ekranlarının bir diğer yarışması Survivor başlayacak. Peki O Ses Türkiye finali ne zaman?

O SES TÜRKİYE YARI FİNALDE KİMLER YARIŞTI?

O Ses Türkiye'de yarı finale kalan yarışmacılar arasında en fazla yarışmacıya sahip olan jüri üyesi Hadise oldu. Hadise, takımından 6 yarışmacı ile yarı finale gitmeye hak kazandı. Beyaz'ın takımından 5 yarışmacı, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımından ise 3'er yarışmacı yarı finalde mücadele etti. edecek.

Hadise'nin takımından, İlayda Coşkun, Gürsu Çavuşoğlu, Yağız Ayaksız, Biran Ceren Dörter, Eyüp Sultan Aylar ve Hayri Kasaç yarı finalde canlı yayında sahne aldı.

Beyaz'ın takımından Fulya Karabey,Cem-Cenk Solmaz, Kerem İlbaylı, Uygar Erdoğan ve Soner Kip, Seda Sayan'ın takımından Ayşenur Gül, Alkan Dalgakıran ve Ebrahim Esmaeli ile Murat Boz'un takımından Sofia Saakaşvili, Turgut Çıngı ve Anıl Bekem yarı finalde yarıştı.