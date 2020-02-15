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O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? İşte şampiyon olmak için yarışacak 6 isim! O Ses Türkiye 2020 final bölümü ne zaman?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 01:05 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de 2020 şampiyonu belli oluyor. O Ses Türkiye'nin yarı finali 14 Şubat Cuma akşamı canlı yayında ekrana geldi. Hadise, Seda Sayan, Murat Boz ve Beyaz'ın takımından yarı finale kalan 17 yarışmacı büyük finale kalabilmek için mücadele etti. O Ses Türkiye finalistlerini ise sms oylamasıyla seyirciler belirledi. Peki O Ses Türkiye final yarışmacıları kimler oldu? O Ses Türkiye 2020 finali ne zaman yayınlanacak?

O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? İşte şampiyon olmak için yarışacak 6 isim! O Ses Türkiye 2020 final bölümü ne zaman?

Ekim ayında yeni sezonu başlayan O Ses Türkiye’de final zamanı geldi. Yarı final ardından adını finale yazdırmayı başaran 6 yarışmacı belli oldu. O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından ise TV8 ekranlarının bir diğer yarışması Survivor başlayacak. Peki O Ses Türkiye finali ne zaman?

O SES TÜRKİYE YARI FİNALDE KİMLER YARIŞTI?

O Ses Türkiye'de yarı finale kalan yarışmacılar arasında en fazla yarışmacıya sahip olan jüri üyesi Hadise oldu. Hadise, takımından 6 yarışmacı ile yarı finale gitmeye hak kazandı. Beyaz'ın takımından 5 yarışmacı, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımından ise 3'er yarışmacı yarı finalde mücadele etti. edecek.

Hadise'nin takımından, İlayda Coşkun, Gürsu Çavuşoğlu, Yağız Ayaksız, Biran Ceren Dörter, Eyüp Sultan Aylar ve Hayri Kasaç yarı finalde canlı yayında sahne aldı.

Beyaz'ın takımından Fulya Karabey,Cem-Cenk Solmaz, Kerem İlbaylı, Uygar Erdoğan ve Soner Kip, Seda Sayan'ın takımından Ayşenur Gül, Alkan Dalgakıran ve Ebrahim Esmaeli ile Murat Boz'un takımından Sofia Saakaşvili, Turgut Çıngı ve Anıl Bekem yarı finalde yarıştı.

O SES TÜRKİYE FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

O Ses Türkiye yarı final gecesinde, sms oylaması sonucunda finale kalan 6 yarışmacı belli oldu.

O Ses Türkiye 2020 finalistleri, Hadise'nin takımından Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter, Beyazıt Öztürk'ün takımından Soner Kip ve Uygar Erdoğan, Murat Boz'un takımından Turgut Çıngı ile Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran oldu.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye 15 Şubat Cumartesi akşamı final bölümüyle ekranlara gelecek. O Ses Türkiye 2020 finalinde 6 yarışmacı şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Canlı olarak yayınlanacak final bölümünde şampiyon olan isim ise sms oylamalarıyla belli olacak.

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