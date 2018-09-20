O Ses Türkiye jürisinden ilk fotoğraf

O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri dün akşam beraber yemek yedi.

Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz'un ayrılığıyla gündeme gelen o Ses Türkiye'ye, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk katılmıştı.

O Ses Türkiye'nin bu seneki jürilerinden ilk fotoğraf da geldi.

İşte o fotoğraf...

GÖKHAN YENİ PROJELER İÇİN AYRILDI

Bu yıl kadroda olup olmayacağı merak edilen Gökhan Özoğuz (Athena Gökhan) yarışmadan ayrıldığını "Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye'de yer almayacağım" sözleriyle açıklamıştı.



