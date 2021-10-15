O Ses Türkiye Mert Yenihayat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mert Yenihayat'ın Instagram'ı...

Mert Yılmaz Yenihayat isimli yarışmacı O Ses Türkiye'ye damga vuran isimler arasında yer alıyor. Yeni sezonun beğenilen isimleri arasında bulunan Mert Yılmaz Yenihayat'ın hayatı ve nereli olduğu gibi konular araştırılıyor. Peki O Ses Türkiye Mert Yenihayat kimdir?

MERT YILMAZ YENİHAYAT KİMDİR?

22 yaşındaki Mert Yılmaz Yenihayat, yarışmada Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alacak. O Ses Türkiye 2021'e katılmış olan Mert Yılmaz Yenihayat, İstanbul'dan yarışmaya katılıyor. Yarışmacı aslen Arnavut'tur. Müziğe ilgisi babasının sekiz yaşında gitar almasıyla başlamıştır. Şarkı söylemeyi çok sevdiğini ve iki yaşından beri söylediğini ifade etmiştir.

Mert Yılmaz Yenihayat, performansıyla dört jüriyi döndürmüştür. Jüriler, takımına katmak istediği yarışmacı için büyük mücadeleye girişmiştir. Beyazıt Öztürk, Murat Boz'u bloklarken, Ebru Gündeş ise Oğuzhan Koç'u bloklamıştır. İstanbul'dan yarışmaya katılmış olan isim daha önce Devlet Konservatuvarı kazanmış ancak okuyamamıştır. Mert Yılmaz Yenihayat, rotasını müziğe çevirmiştir. Baba mesleği dondurma işiyle uğraşan Mert Yılmaz Yenihayat, O Ses Türkiye'de aklındaki ismin aslında Oğuzhan Koç'un olduğunu dile getirmiştir. Ancak Oğuzhan bloklanınca O Ses Türkiye yarışmacısı Mert Yılmaz Yenihayat, tercihini Beyazıt'tan yana kullanmıştır.

Cem Karaca'nın Çok Yorgunum Beni Bekleme Kaptan şarkısı ile oldukça beğenilen yarışmacı Mert Yılmaz Yenihayat, söylediği parça ile stüdyodaki izleyicileri etkilemiştir.

MERT YILMAZ YENİHAYAT'IN INSTAGRAM HESABI

Mert Yılmaz'ın Instagram'da @mertyenihayat kullanıcı adıyla yer almakta.

