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O Ses Türkiye Mustafa Örs kimdir? Mustafa Örs kaç yaşında, ne iş yapıyor?

20.01.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç'un takımında yer alan Mustafa Örs, sesiyle dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. Yarı final yarışmacısı Mustafa Örs hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki O Ses Türkiye yarışmacısı Mustafa Örs kimdir? Mustafa Örs kaç yaşında, ne iş yapıyor?

O Ses Türkiye Mustafa Örs kimdir? Mustafa Örs kaç yaşında, ne iş yapıyor?

O Ses Türkiye'nin yeteneğiyle dikkat çeken isimlerinden olan Mustafa Örs, Instagram'da, 'mustafaors10' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor. O Ses Türkiye'ye İzmir'den katılan Mustafa Örs'ün hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar...

O Ses Türkiye Mustafa Örs kimdir? Mustafa Örs kaç yaşında, ne iş yapıyor?

O SES TÜRKİYE YARIŞMACISI MUSTAFA ÖRS KİMDİR?

Mustafa Örs 21 yaşındadır. O Ses Türkiye'ye İzmir'den katılan Örs, müziğin içinde olduğunu belirtti. Mustafa Örs'ün abisi elektrogitar çalıyormuş. Örs'ün müzik hevesi ise abisinin elektrogitar çalmasından gelmiş ve böylece küçük yaşlarda müziğe başlamış. Altıncı sınıfa giderken öğretmenleri sesini keşfetmiş.

Lisede gitar çalmaya başlayan Mustafa Örs, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Müzikoloji bölümünde eğitim alıyor. Piyano, gitar ve klarnet çalabiliyor ve şan eğitimi alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 O Ses Türkiye
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