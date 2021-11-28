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  4. O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Ozsırkıntı, mini elbisesiyle takipçilerini mest etti!

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Ozsırkıntı, mini elbisesiyle takipçilerini mest etti!

28.11.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Ozsırkıntı, sosyal medya hesabından paylaştığı mini elbiseli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Ozsırkıntı, mini elbisesiyle takipçilerini mest etti!

Uzun yıllardır O Ses Türkiye yarışmasında sunuculuk yapan Saadet Ozsırkıntı, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel sunucu, bu defa mini elbiseli pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Özsırkıntı'nın paylaşımına, ''Yaktın bizi Saadet'', ''Harikasın'' ve ''İnanılmaz görünüyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Ozsırkıntı, mini eteğiyle Instagram'ı salladı!

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Ozsırkıntı, mini eteğiyle Instagram'ı salladı!

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Ozsırkıntı, mini eteğiyle Instagram'ı salladı!

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Ozsırkıntı, mini eteğiyle Instagram'ı salladı!

Aslen Adanalı olan Özsırkıntı, Koç Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi'nde okudu.

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Ozsırkıntı, mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Dil öğrenmek için bir süre yurt dışında yaşayan Özsırkıntı, döndüğünde TV8'in Dünya Listeleri Müzik programında sunuculuk yaptı.

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Ozsırkıntı, mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Sonrasında O Ses Türkiye'de sunuculuk görevini üstlenen Özsırkıntı, 2015 yılında 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu' seçildi.

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Ozsırkıntı, mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

Sosyal medyada epey aktif olan Özsırkıntı'nın, Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunuyor.

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Ozsırkıntı, mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Ozsırkıntı, mini elbisesiyle Instagram'ı salladı!

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Anahtar Kelimeler:
TV8 O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı
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