O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Ozsırkıntı, mini elbisesiyle takipçilerini mest etti!

Uzun yıllardır O Ses Türkiye yarışmasında sunuculuk yapan Saadet Ozsırkıntı, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel sunucu, bu defa mini elbiseli pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Özsırkıntı'nın paylaşımına, ''Yaktın bizi Saadet'', ''Harikasın'' ve ''İnanılmaz görünüyorsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Aslen Adanalı olan Özsırkıntı, Koç Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi'nde okudu.

Dil öğrenmek için bir süre yurt dışında yaşayan Özsırkıntı, döndüğünde TV8'in Dünya Listeleri Müzik programında sunuculuk yaptı.

Sonrasında O Ses Türkiye'de sunuculuk görevini üstlenen Özsırkıntı, 2015 yılında 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu' seçildi.

Sosyal medyada epey aktif olan Özsırkıntı'nın, Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunuyor.





