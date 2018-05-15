POSTA gazetesi yazarı Mesut Yar'ın bugünkü köşesinde yazdıkları ile akılları karıştırdı.

O Ses Türkiye'nin yeni jürisi kim?

Türkiye'nin en uzun süren yarışma programlarından biri olan ve her geçen sene iddiaları yarışamacılara, performanslara sahne olan O Ses Türkiye'nin bu yılki jürisi merak edilirken, Mesut Yar'ın bugün köşesinde yazdıkları akılları karıştırdı.

İşte Mesut Yar'ın o yazısı...

"Önceki akşam Survivor'da (TV8) adaların birleşmediği ama adı 'birleşme partisi' olan bir sahil eğlencesi yaşadık... Açıkçası Aleyna Tilki’nin jüri üyesi olduğu ses yarışmasını alıp 'O Ses Türkiye' ekranına taşısan Murat Ceylan dışındaki yarışmacılar ilk turda elenmişti...

Partinin önceki yıllara göre bir hayli zayıf kaldığı gerçeğini bir kenara bırakırsak geceden aklımda tek soru kaldı; Önümüzdeki yıl ‘O Ses Türkiye’nin jüri koltuğunda Aleyna Tilki mi oturacak?' Benim sorum ortaya. Ama hepimiz Acun Ilıcalı’nın bu tür alıştırmalarla ekranına angaje ettiği çok sayıda isim olduğunu biliyoruz, değil mi?"

ALEYNA TİLKİ AMERİKA'YA DÖNÜYOR

Öte yandan Amerika’dan 31 Mart’taki Bostancı Gösteri Merkezi konseri için Türkiye’ye dönen Aleyna Tilki, yeniden Amerika yolcusu.



