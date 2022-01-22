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O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak oldu! "Benim babam cami imamı ve..."

22.01.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye finaline kalan Hasan Koçak ile Devrim Seyrek'in müthiş yarışında kazanan belli oldu. O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak oldu. Oğuzhan Koç'un takımından olan Hasan Koçak ödül olarak otomobil kazandı.

O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Koçak oldu! "Benim babam cami imamı ve..."

Oğuzhan Koç, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün jüri olduğu O Ses Türkiye'de şampiyonluk yarışı vardı.O Ses Türkiye'de Murat Boz'un takımından iki isim, Beyazıt Öztürk'ün takımından üç Oğuzhan Koç'un takımından iki ve Ebru Gündeş'in takımından üç isim adını finale yazdırdı. Peki O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu?

O Ses Türkiye'de finale çıkan iki isim Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak ve Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek oldu. Devrim Seyrek final mücadelesinde 'Yalnızım ben' isimli şarkıyı seslendirdi. Seyrek şarkısını söyledikten sonra yaptığı konuşmada, "Buradaki 10 kişi de bence şampiyon. Buraya geldiğimizden beri arkadaşlığı hiç ihmal etmedik" dedi.

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Hasan Koçak final mücadelesinde tulum çalarak 'cilveloy' şarkısını seslendirdi.

"BABAM CAMİ İMAMI VE..."

O Ses Türkiye'nin bu yıl kazanan ismi belli oldu. O Ses Türkiye onuncu sezonun şampiyonu Hasan Koçak oldu.

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Şampiyon açıklamasında "Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Artvin'den küçük bir köyden geliyorum. Benim babam orada cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Herkese tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim. Ve en büyük alkış Oğuzhan Koç'a. Çok gururluyum" dedi.

O Ses Türkiye şampiyonu son model güzel bir otomobilin sahibi oldu.


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O Ses Türkiye Oğuzhan Koç
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