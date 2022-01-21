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O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Şevval Ekiz kaç yaşında ve nereli?

21.01.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye finalisti Şevval Ekiz'in kim olduğu merak konusu oldu. Ekiz Bolu’da Güzel Sanatlar Lisesinde okudu. Üniversitede de müzik eğitimi aldı. Peki O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Şevval Ekiz kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

O Ses Türkiye Şevval Ekiz kimdir? Şevval Ekiz kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye yarışmacısı Şevval Ekiz, 20 Ocak akşamı yayınlanan yarı finalde rakibini eleyerek finale yükseldi. Finalist Şevval Ekiz hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Ekiz, müziğe henüz 13 yaşındayken keman çalarak başladı. İşte merak edilenler...

O SES TÜRKİYE YARIŞMACISI ŞEVVAL EKİZ KİMDİR?

1996 yılında doğan Şevval Ekiz 26 yaşındadır. Aslen Düzcelidir. Şu sıralar piyano ve keman özel dersi veren Ekiz, 3,5 senedir tiyatro eğitimi alıyor. Şevval Ekiz, en büyük hayalinin O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturmak olduğunu söyledi. Sesiyle finale kadar yükselen Ekiz Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alıyor.


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TV8 O Ses Türkiye
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