O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı son zamanlarda Instgaram pozlarıyla dikkat çekiyor. Düzgün fiziğiyle de görenleri kendine hayran bırakan isim, bu defa mini elbisesiyle beğeni topladı.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Saadet Özsırkıntı 322 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapıyor.

Bu defa mini elbisesiyle görenleri büyüledi.

1990 doğumlu Özsırkıntı 32 yaşındadır.

Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim gördü.

Sunuculuk kariyeri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Son zamanlarda sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Prime Alışveriş Festivali… Bu müthiş fırsatları kaçırmayın! (22.07.2022)

Samsung Cep Telefonları

Akıllı Saatler

Cep Telefonları ve Aksesuarları

Televizyon ve Ev Sinema Sistemleri

Elektrikli Küçük Ev Aletleri

Philips Kişisel Bakım Ürünleri

Philips Ev Yaşam Ürünleri

Adidas Spor Giyim

Stanley Termos ve Soğutucu Çantalar

Nespresso Kahve Makineleri

Sony Ürünleri

Bebek Bakım Ürünleri

Tüm Fırsatlar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

