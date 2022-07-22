O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı son zamanlarda Instgaram pozlarıyla dikkat çekiyor. Düzgün fiziğiyle de görenleri kendine hayran bırakan isim, bu defa mini elbisesiyle beğeni topladı.
Saadet Özsırkıntı 322 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapıyor.
Bu defa mini elbisesiyle görenleri büyüledi.
1990 doğumlu Özsırkıntı 32 yaşındadır.
Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim gördü.
Sunuculuk kariyeri ile adını geniş kitlelere duyurdu.
Son zamanlarda sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekiyor.
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