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  4. O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

22.07.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programı ile tanınan Saadet Özsırkıntı, birbirinden iddialı Instagram pozlarıyla hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde konuşuluyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı son zamanlarda Instgaram pozlarıyla dikkat çekiyor. Düzgün fiziğiyle de görenleri kendine hayran bırakan isim, bu defa mini elbisesiyle beğeni topladı.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Saadet Özsırkıntı 322 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapıyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

Bu defa mini elbisesiyle görenleri büyüledi.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

1990 doğumlu Özsırkıntı 32 yaşındadır.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim gördü.
Sunuculuk kariyeri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

Son zamanlarda sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı
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