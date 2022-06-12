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  4. O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini elbiseli poz! "Bu nasıl bir güzellik"

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini elbiseli poz! "Bu nasıl bir güzellik"

12.06.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam eden Saadet Özsırkıntı, dikkat çekici pozlarına tam gaz devam ediyor. Vücuduna oturan kombinlerle takipçilerinin beğenisini kazanan Saadet Özsırkıntı, bu defa mini elbisesiyle gündeme geldi.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini elbiseli poz! "Bu nasıl bir güzellik"

Saadet Özsırkıntı, TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programının sunumunu yapmasıyla tanındı. Sosyal medyada 322 bin takipçisi olan Özsırkıntı, fenomenleri aratmayan pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Saadet Özsırkıntı sosyal medya pozlarıyla Instagram fenomenlerini aratmıyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini elbiseli poz!

Mini elbiseli pozuyla takipçilerine, "Bu nasıl bir güzellik" dedirtti.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini elbiseli poz!

O Ses Türkiye'nin sevilen sunucusu Özsırkıntı, 1990'da dünyaya geldi.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini elbiseli poz!

32 yaşındaki Özsırkıntı aslen Adanalıdır.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini elbiseli poz!

Eğitimini Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde aldı.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini elbiseli poz!

Reklam ve sunuculuk projeleriyle ekranlara geldi.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini elbiseli poz!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini elbiseli poz!

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O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı
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