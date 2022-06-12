O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini elbiseli poz! "Bu nasıl bir güzellik"

Saadet Özsırkıntı, TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programının sunumunu yapmasıyla tanındı. Sosyal medyada 322 bin takipçisi olan Özsırkıntı, fenomenleri aratmayan pozlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

Saadet Özsırkıntı sosyal medya pozlarıyla Instagram fenomenlerini aratmıyor.

Mini elbiseli pozuyla takipçilerine, "Bu nasıl bir güzellik" dedirtti.

O Ses Türkiye'nin sevilen sunucusu Özsırkıntı, 1990'da dünyaya geldi.

32 yaşındaki Özsırkıntı aslen Adanalıdır.

Eğitimini Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde aldı.

Reklam ve sunuculuk projeleriyle ekranlara geldi.





