O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi! "Su misali"

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan Saadet Özsırkıntı'nın son pozu görenleri büyüledi. Fit vücuduyla dikkat çeken Saadet Özsırkıntı kıyafet seçimiyle de konuşuluyor.

KASIĞINA KADAR YIRTMACIYLA POZ VERDİ

32 yaşındaki sunucu Saadet Özsırkıntı O Ses Türkiye programından tanınıyor.

2015'te Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu ödülünü alan Özsırkıntı, sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozunu paylaşan Özsırkıntı bacak boyuyla konuşulmuştu.

Özsırkıntı'nın o pozuna, "Bacak boyun kaç?", "Boyun uzamış senin" gibi yorumlar gelmişti.

Özsırkıntı bu defa kasığına kadar yırtmaçlı pozunu paylaştı. O poza takipçileri, "Su misali", "Çok tatlı" yorumları yaptı.





