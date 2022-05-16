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  4. O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi! "Su misali"

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi! "Su misali"

16.05.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Özsırkıntı, TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında sunucu olarak yer aldı. Bu programla adını duyuran Saadet Özsırkıntı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi! "Su misali"

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan Saadet Özsırkıntı'nın son pozu görenleri büyüledi. Fit vücuduyla dikkat çeken Saadet Özsırkıntı kıyafet seçimiyle de konuşuluyor.

KASIĞINA KADAR YIRTMACIYLA POZ VERDİ

32 yaşındaki sunucu Saadet Özsırkıntı O Ses Türkiye programından tanınıyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

2015'te Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu ödülünü alan Özsırkıntı, sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozunu paylaşan Özsırkıntı bacak boyuyla konuşulmuştu.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

Özsırkıntı'nın o pozuna, "Bacak boyun kaç?", "Boyun uzamış senin" gibi yorumlar gelmişti.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

Özsırkıntı bu defa kasığına kadar yırtmaçlı pozunu paylaştı. O poza takipçileri, "Su misali", "Çok tatlı" yorumları yaptı.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kasığına kadar yırtmacıyla poz verdi!

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O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı
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