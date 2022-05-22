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  4. O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kot kombiniyle poz verdi! "Çok zarifsiniz"

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kot kombiniyle poz verdi! "Çok zarifsiniz"

22.05.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programıyla adını duyuran Saadet Özsırkıntı ekranların tanınan simalarından biri oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Saadet Özsırkıntı tarzını konuşturdu.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kot kombiniyle poz verdi! "Çok zarifsiniz"

Ünlü sunucu Saadet Özsırkıntı son zamanlarda Instagram pozları ve kombinleriyle dikkat çekiyor. 323 bin takipçili Instagram hesabını aktif olarak kullanan Saadet Özsırkıntı, pozuyla beğenileri topladı.

KOMBİNİYLE TAM PUAN ALDI

32 yaşındaki sunucu Saadet Özsırkıntı kot kombiniyle paylaşım yaptı. Pozları binlerce beğeni alan Özsırkıntı bu kombiniyle de takipçilerinden tam puan aldı. O poza, "Çok zarifsiniz", "Bu güzel kızı oğluma istiyorum" gibi espirili yorum geldi.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kot kombiniyle poz verdi!

2019'da Survivor programında sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı geçtiğimiz günlerde mini etekli pozunu paylaşmış ve bacak boyuyla dikkat çekişti. Takipçileri, "Boyun uzamış" gibi yorumlarda bulunmuştu.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kot kombiniyle poz verdi!

Aslen Ankaralı olan Özsırkıntı Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı. Dilini geliştirmek için gittiği İngiltere'de bir süre yaşantısına devam etti. Reklam projeleriyle ün kazanmaya başlayan Özsırkıntı, asıl ününü sunuculuk deneyimleriyle edindi.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kot kombiniyle poz verdi!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kot kombiniyle poz verdi!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kot kombiniyle poz verdi!

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O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı
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