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O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

DİZİ HABERLERİ  | 18.11.2018 15:27 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarışmasında bu da oldu! Yarışmacının arkadaşı stüdyoyu terk etti o anlar sosyal medyaya damga vurdu! İşte Emin'in arkadaşının stüdyoyu terk etme sebebi.

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye yarışmasında komik anlar yaşandı!

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Emin Aydın'a kiminle geldiği sorulunca arkadaşının ismini verdi ama her yerde aranan kişinin stüdyoyu terk ettiği ortaya çıktı.

Terk etme sebebi ise çok ilginçti! Yarışmacı Emin Aydın arkadaşının olmamasına o kadar şaşırdı ki ne yapacağını bilemedi! Emin'in arkadaşını Acun'un ekibi de stüdyo dışında aradı ama Semih stüdyo dışında da değildi.

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Semih'in totem yapmak için gitmiş olabileceği söylenince Acun Ilıcalı çareyi Semih'i aramakta buldu. Acun Ilıcalı yarışmacıdan telefon numarasını istedi ve arayıp konuştu.

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Ilıcalı'nın telefonuna yanıt veren Semih "acilen işim çıktı gitmek zorunda kaldım. Başka sefere artık" dedi ve stüdyoyu kahkaya boğdu.

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