O ülke bu skandalı konuşuyor: Erkek öğrencilere cinsel tacizde bulunmuş! Yemek masasında babası fark edince...

Avustralya'nın Sydney kentindeki St Augustine's College adlı özel okul, 15 yaşındaki bir erkek öğrenciyle cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen öğretmen skandalıyla sarsıldı.

24 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ella Clements, üç ayrı “çocuğa cinsel ilişki” ve bir “cinsel taciz” suçlamasıyla 16 Eylül'de tutuklandı. Mahkemeye göre, öğretmenin bu ilişkiyi yaklaşık 12 ay boyunca sürdürdüğü iddia ediliyor.

Skandal, öğrencinin babasının akşam yemeğinde uyguladığı “telefonlar masaya” kuralıyla ortaya çıktı. Baba, oğlunun telefonunda öğretmenle olan mesajları fark etti ve olayı polise bildirdi.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINIP OKULDAN ATILDI

Okul müdürü Jonathan Byrne, velilere gönderdiği mektupta, Clements’in hemen açığa alındığını ve ardından görevine son verildiğini duyurdu. “Bu durumun aileler için endişe verici olduğunu anlıyorum,” dedi ve olayla ilgili tüm detayların gizlilikle ele alındığını belirtti.

Müdür ayrıca, soruşturma süresince öğrencilerin ve öğretmenlerin sosyal medyada olayla ilgili yorum yapmaması gerektiğini hatırlattı.

MAHKEMEDEN ŞARTLI TAHLİYE KARARI AMA BEKLEMEYE ALINDI

Clements, Manly Yerel Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, ailesinin yanında kalma, gece sokağa çıkmama ve sosyal medya kullanmama gibi sıkı kurallarla tahliyesine karar verdi. Ancak savcılık, karara itiraz ederek üst mahkemeye taşındı. Bu nedenle Clements’in serbest bırakılıp bırakılmayacağına birkaç gün içinde karar verilecek.