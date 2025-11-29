Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

O ülke de liselerde cep telefonunu yasaklıyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortaokullarda uygulanan telefon yasağını liselere de genişletmeyi planladıklarını açıkladı.

O ülke de liselerde cep telefonunu yasaklıyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öğrencilere yönelik dijital kullanım kısıtlamalarına dair önemli mesajlar verdi. Tüm ortaokullarda uygulanan telefon yasağının liseleri de kapsayacağını belirtti.

O ülke de liselerde cep telefonunu yasaklıyor! 1

GELECEK YIL OLACAK

Macron, toplantıda yaptığı konuşmada cep telefonlarının eğitim ortamlarını olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu yasağı muhtemelen gelecek öğretim yılından itibaren liselere genişleteceğiz” ifadelerini kullandı.

O ülke de liselerde cep telefonunu yasaklıyor! 2

Macron, liselerin öğrenime özgü mekanlar olduğunu vurgulayarak sosyal medya platformlarına erişim yaşının 15’e yükseltilmesi yönünde bir teklif sunacaklarını açıkladı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahnede zeybek oynarken çapraz bağları koptu! Yere yığıldı, kalkamadıSahnede zeybek oynarken çapraz bağları koptu! Yere yığıldı, kalkamadı
Sri Lanka'da sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükseldiSri Lanka'da sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.