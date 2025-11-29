O ülke de liselerde cep telefonunu yasaklıyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, öğrencilere yönelik dijital kullanım kısıtlamalarına dair önemli mesajlar verdi. Tüm ortaokullarda uygulanan telefon yasağının liseleri de kapsayacağını belirtti.
Macron, toplantıda yaptığı konuşmada cep telefonlarının eğitim ortamlarını olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu yasağı muhtemelen gelecek öğretim yılından itibaren liselere genişleteceğiz” ifadelerini kullandı.
Macron, liselerin öğrenime özgü mekanlar olduğunu vurgulayarak sosyal medya platformlarına erişim yaşının 15’e yükseltilmesi yönünde bir teklif sunacaklarını açıkladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum