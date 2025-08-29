O ülkede milyonlarca takipçisi olan fenomenler tutuklandı

Mısır'da yetkililer, milyonlarca takipçiye sahip genç TikTok fenomenleri “aile değerlerine aykırı içerik üretmek” ve “kara para aklamak” gibi suçlamalarla tutuklandı.

Savcılık en az 10 TikTok fenomeni hakkında yasa dışı mali kazançlar nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerin mal varlıklarına el konuldu, seyahat yasağı getirildi ve dijital cihazlarına el konuldu.

MÜSTEHCEN İÇERİK YAYMAK...

Gözaltına alınan isimlerden biri 19 yaşındaki Mariam Ayman, yani bilinen adıyla Suzy El Ordonia. 9,4 milyon takipçisi olan genç fenomen, 2 Ağustos’tan bu yana tutuklu. Suzy, “müstehcen içerik yaymak” ve 15 milyon Mısır lirası (yaklaşık 300 bin dolar) aklamakla suçlanıyor.