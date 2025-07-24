O ülkenin tarihinde bir ilk: Kurşuna dizilerek infaz edildi! Cezanın sebebi ise kan dondurdu

Çinli oyuncu ve şarkıcı Zhang Yiyang, 2022 yılında 16 yaşındaki kız arkadaşını öldürmekten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı. Yiyang, 18 Aralık 2024'te kurşuna dizilerek infaz edildi. Bu karar, Çin'de bir sanatçının ölüm cezasına çarptırıldığı ilk örnek olarak kayda geçti.

KISKANÇLIK CİNAYETİ

Mahkeme belgelerine göre Zhang, 2021 Eylül'ünde genç kızla ilişkiye başladı. Ancak kızın ayrılmak istemesi üzerine saplantılı bir ruh haline bürünen Zhang, sık sık intihar tehdidinde bulundu. 26 Şubat 2022’de, kız arkadaşını ormanlık bir alana götürerek bıçakla boğazını kesti. Adli rapora göre kurban olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetten sonra Zhang, delilleri yok etmeye çalıştı. Katil, kıyafetlerini değiştirdi ve cinayet aletini baraja attı. Ertesi gün kaldığı otelde intihar girişiminde bulundu, ancak kurtarıldı ve polis tarafından gözaltına alındı.

TEMYİZ REDDEDİLDİ

Yargı sürecinde “kasten adam öldürme” suçundan idama ve ömür boyu siyasi haklardan men cezasına çarptırılan Zhang’ın temyiz başvurusu reddedildi. Mahkeme, Zhang’ın davranışlarını “acımasız ve toplumu derinden sarsan” eylemler olarak tanımladı.