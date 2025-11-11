Mynet Trend

O ülkeye seyahat edecekler dikkat: Uçuşları tek tek durduruyorlar! Sebebi üniversite sınavı çıktı

Güney Kore hükümeti, Perşembe günü yapılacak Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı (CSAT) sırasında uçak gürültüsünü önlemek amacıyla ülke genelindeki tüm uçuşların geçici olarak askıya alınacağını açıkladı.

Çiğdem Sevinç

Güney Kore'de Perşembe günü yapılacak Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı (CSAT) için geri sayım sürerken, Güney Kore hükümetinden öğrencilerin dikkatinin dağılmasını önlemeye yönelik dikkat çeken bir adım geldi. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınavın yerel saat ile 13.05-13.40 arasında gerçekleştirilecek İngilizce dinleme bölümü sırasında, ülke genelindeki tüm uçak iniş ve kalkışlarının 35 dakika süreyle askıya alınacağı bildirildi.

140'DAN FAZLA UÇUŞ ETKİLENECEK

Uçak gürültüsü nedeniyle öğrencilerin dikkatinin dağılmasını önlemeyi amaçlayan uygulamanın 140 uçuşu etkileyeceği belirtilirken, o an havada bulunan tüm uçakların hava trafik kontrol yetkililerinin yönlendirmesiyle en az 3 kilometre irtifada bekletileceği aktarıldı. Söz konusu uygulamadan etkilenecek havayolu şirketlerinin ve yolcuların önceden bilgilendirileceği vurgulandı.

CSAT, BİNLERCE ÖĞRENCİ İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Güney Kore'nin en iyi üniversitelerine girmeyi hedefleyen binlerce öğrenci için yıllarca süren yoğun bir çalışmanın sonucu anlamına gelen CSAT, ülkenin en önemli akademik değerlendirme sınavlarından biri olarak nitelendiriliyor.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore uçuş
