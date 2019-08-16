Obi-Wan Kenobi televizyona uyarlanıyor

Obi-Wan Kenobi dizisi Disney+ ekranlarında olacak. Üstelik başrol için filmlerde de aynı rolde gördüğümüz Ewan McGregor yer alacak. Diziyle ilgili şimdiye kadar bildiklerimiz; 6 veya8 bölüm olacağı. Geçtiğimiz yıllarda da Obi-Wan Kenobi’nin dizisinin çekileceği haberleri yayınlanmış ama her seferinde resmi kanallardan bu haber yalanlanmıştı.

Disney, kendi yayın servisi olan Disney+’ı elindeki markalara ait içeriklerle doldurmayı planlıyor. 12 Kasım’da yayın hayatına başlayacak olan servisin ilk yapımı, savaşçı ve can sıkıcı bir ırk olan Mandalorian’lardan bir karaktere odaklanacak ve Iron Man filmlerinden tanıdığımız Jon Favreau’nun çekeceği The Mandalorian olacak. Yapımın kadrosunda Pedro Pascal, Gina Carano ve Carl Weathers bulunacak. İkinci seri ise Rogue One’ın devamını anlatacak. Bu yapımda Cassian Andor (Diego Luna) ve K-2SO (Alan Tudyk) rol alacak. Stephen Schiff seriden sorumlu olacak. Obi-Wan Kenobi, Disney +’ın üçüncü Star Wars evreni dizisi olacak.



