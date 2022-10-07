Objektif eş anlamlısı nedir? Objektifin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Dilimizde kullandığımız kelimelerden birçoğu farklı dillerden alınmıştır. Türkçe bu etkileşimlerle oldukça zengin bir dil hâline gelmiştir. Bu çeşitlilikle anlatmak istediklerimizi çok daha kolay anlatabiliriz. Objektif sözcüğü dilimize farklı bir dilden yerleşmiş bir kelimedir. Objektif sözcüğünün etimolojisine baktığımızda kelimenin Fransızca kökenli olduğunu görürüz. Fransızca kökenli sözcük nesnel, nesneyle ilişkili gibi anlamlara gelmektedir. Türkçeye geçtiğinde anlamını koruyan kelime, dilimizde benzer anlamlar taşımaktadır.

Türk Dil Kurumuna göre objektif kelimesi nesnellik, tarafsızlık ve sübjektiflik karşıtıdır. Ayrıca mikroskop ve fotoğraf makinesi gibi aletlerde ışığı yansıtan mercek anlamına da gelmektedir. Objektif eş anlamlısı bulunan ve sıklıkla kullanılan bir kelimedir.

Objektif kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Objektif sözcüğü günlük yaşamda kullandığımız ve konuşmalarımızda sık sık yer verdiğimiz bir kelimedir. Türkçede, her konuda tarafsız olabilmek ve nesnel düşünce tarzı anlamında kullanılmaktadır. Objektif kelimesi yaygın bir kullanıma sahip olduğu için objektifin eş anlamlısı olan kelimeler tercih edilmektedir. Objektif kelimesinin eş anlamı olan kelime "nesnel" kelimesidir.

Objektifin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Objektif sözcüğü farklı bir dilden Türkçeye geçen ve dilimizde yaygın bir şekilde kullanılan bir kelimedir. Kullandığımız objektif kelimesi ile ve objektif kelimesinin eş anlamlısı ile kurabileceğimiz birçok cümle vardır. Kurabileceğimiz örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

Yapılan eleştirilerde nesnel olabilmek çok önemlidir.

Yapılan tartışmalara nesnel bakılırsa onun haksız olduğu ortadadır.

Olaylara nesnel bakarsak herkes eşit pay almış.

Öğretmenimiz her konuda çok objektif davranır.



