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Objektif eş anlamlısı nedir? Objektifin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

06.10.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe geniş bir kelime yelpazesine sahiptir. Bunun iki farklı temel sebebi vardır: Türkçe kökenli kelimelere yeni ekler ya da kelimeler ekleyerek yeni kelimelerin türetilmesi ve başka dillerle etkileşim yoluyla yeni kelimelerin alınması. Kelime haznesinin geniş olması eş anlamlılığa zemin hazırlamıştır. Dilimizde aynı anlama gelen fakat farklı ifade edilen eş anlamlı kelimeler bulunur. Objektif kelimesi de dilimize başka bir dilden geçmiş ve eş anlamı olan kelimelerden birisidir.

Objektif eş anlamlısı nedir? Objektifin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Dilimizde kullandığımız kelimelerden birçoğu farklı dillerden alınmıştır. Türkçe bu etkileşimlerle oldukça zengin bir dil hâline gelmiştir. Bu çeşitlilikle anlatmak istediklerimizi çok daha kolay anlatabiliriz. Objektif sözcüğü dilimize farklı bir dilden yerleşmiş bir kelimedir. Objektif sözcüğünün etimolojisine baktığımızda kelimenin Fransızca kökenli olduğunu görürüz. Fransızca kökenli sözcük nesnel, nesneyle ilişkili gibi anlamlara gelmektedir. Türkçeye geçtiğinde anlamını koruyan kelime, dilimizde benzer anlamlar taşımaktadır.

Türk Dil Kurumuna göre objektif kelimesi nesnellik, tarafsızlık ve sübjektiflik karşıtıdır. Ayrıca mikroskop ve fotoğraf makinesi gibi aletlerde ışığı yansıtan mercek anlamına da gelmektedir. Objektif eş anlamlısı bulunan ve sıklıkla kullanılan bir kelimedir.

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Objektif kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Objektif sözcüğü günlük yaşamda kullandığımız ve konuşmalarımızda sık sık yer verdiğimiz bir kelimedir. Türkçede, her konuda tarafsız olabilmek ve nesnel düşünce tarzı anlamında kullanılmaktadır. Objektif kelimesi yaygın bir kullanıma sahip olduğu için objektifin eş anlamlısı olan kelimeler tercih edilmektedir. Objektif kelimesinin eş anlamı olan kelime "nesnel" kelimesidir.

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Objektifin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Objektif sözcüğü farklı bir dilden Türkçeye geçen ve dilimizde yaygın bir şekilde kullanılan bir kelimedir. Kullandığımız objektif kelimesi ile ve objektif kelimesinin eş anlamlısı ile kurabileceğimiz birçok cümle vardır. Kurabileceğimiz örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Yapılan eleştirilerde nesnel olabilmek çok önemlidir.
  • Yapılan tartışmalara nesnel bakılırsa onun haksız olduğu ortadadır.
  • Olaylara nesnel bakarsak herkes eşit pay almış.
  • Öğretmenimiz her konuda çok objektif davranır.
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