Dergi eş anlamlısı nedir? Dergi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede aynı ya da benzer anlamı taşıyan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler farklı yazılsalar da anlam bakımından benzerlik gösterirler. Bu nedenle cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Dergi kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de mevcuttur.

Eski Türkçede "sofra, sofradaki çeşitli yemek" anlamına gelen "térgü" kelimesinden evrilmiştir. Térgü kelimesi de "dermek" anlamına gelen "tér-" fiiline "+gU" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türkçenin eski dönemlerinde sofra anlamında kullanılan bu kelime Yeni Türkçe döneminde süreli yayın anlamını kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre dergi kelimesi "Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, bülten, mecmua." anlamına gelmektedir. Dergi kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Yeni çıkan edebiyat dergileri artık eski dergicilik tadını vermiyor.

Dergide o kadar kötü yazıları toplamışlar ki verdiğim paraya yazık oldu.

Edebiyat camiasında dergilerin yeri çok önemlidir.

Dergi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dergi kelimesinin eş anlamı olan iki kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler dergi kelimesi ile aynı anlama gelmektedir ve cümle içinde dergi yerine kullanılabilir. Dergi eş anlamlısı kelimeler:

Mecmua

Bülten

Derginin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Derginin eş anlamlısı kelimeler ve dergi kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

Dergi çıkarmak çok maliyetli oluyor.

Önümüzdeki hafta derginin yeni sayısını çıkaracağız.

Okulda bir bülten çıkarmak istemişlerdi ancak hocalar engel oldu.

Ara sıra edebiyat mecmuası alıp okumak eğlenceli oluyor.

Bültene yazdığı hikâye çok uzun olduğu için bölümlere ayırdık, tefrika yapacağız.



