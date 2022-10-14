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'Objeleştirildim' diyen Scarlett Johansson'dan beklenmedik orgazm itirafı

14.10.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAtıldığı bir podcastte ilginç açıklamalar yapan ünlü oyuncu Scarlett Johansson, 2013'ün ses getiren filmlerinden Her (Aşk) filminde sahte orgazmını duymanın "iğrenç olduğunu" söyledi. Johansson, açıklamasında, "objeleştirildiğini" ve sektörde kendisine yönelik bu algı yüzünden farklı rollere seçilemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

'Objeleştirildim' diyen Scarlett Johansson'dan beklenmedik orgazm itirafı

Scarlett Johansson, 2013'ün ses getiren filmlerinden Aşk'taki (Her) sahte orgazmını duymanın "iğrenç olduğunu" söyledi.

37 yaşındaki oyuncu, konuk olduğu Armchair Expert podcast'inde Samantha isimli akıllı kişisel asistanı seslendirdiği filmdeki deneyimini anlattı.

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Filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Theodore karakteri, Samantha'ya aşık oluyor ve yapay zekayla yönetilen akıllı asistanıyla sanal cinsel birliktelik yaşıyordu.

Johansson, söz konusu sahne hakkında konuşmaya "Kimse videolardaki sesini duymaktan hoşlanmaz" diye başladı ve şöyle devam etti:

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Orgazm olurken nasıl ses çıkardığınızı kesinlikle duymak istemezsiniz. Hele sahte orgazm sesinizi asla!

Ünlü oyuncu, Phoenix'in sahnesi önden çekildikten sonra sıra kendi kısmına gelince seslerin senkronize çıkması için rol arkadaşıyla birlikte kayıt aldıklarını söyledi.

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Sahte orgazm sesiyle ilgili "Çok iğrenç, çok tuhaftı" ifadelerini kullanan Johansson, Phoenix'in de bu sahneye katlanamadığını ekledi:

Sahneyi tek seferde çekmeye çalıştık ama Joaquin dayanamadı. Bir ara vermesi gerekti, stüdyoyu terk etti.

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Ünlü oyuncu, oyunculuktaki ilk yıllarında cinselliğinin öne çıktığı rollerde oynadığı için kariyerinin bundan ibaret olacağından korktuğunu da dile getirdi:

Herkes yaşımın çok daha büyük olduğunu ya da uzun yıllardır bu işi yaptığımı düşünüyordu. Aşırı cinselleştirildiğim bir kategoriye sıkışıp kalmıştım.
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Johansson, "objeleştirildiğini" ve sektörde kendisine yönelik bu algı yüzünden farklı rollere seçilemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

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