Oda termostatı nedir, ne işe yarar? Oda termostatı nasıl takılır?

Oda termostatları, genellikle yaşam alanında en uzun süre kullanılan odalara takılıyor. Evlerde yaşam alanı ve en çok vakit geçirilen oda oturma odası olduğu için termostat genelde oturma odalarına takılıyor. Oda termostatı 2 çeşit olduğu için takılma işlemi çeşidine göre değişiyor. Kablolu ve kablosuz oda termostatı için farklı şekillerde takılma işlemi bulunuyor.

Oda termostatı nedir?

Oda termostatı takıldığı ortamın sıcaklığını kullanıcının ayarladığı derecede sabit tutmaya yarayan cihazdır. Kombiyi odanın ihtiyacı olacak kadar optimum sürede çalıştıran bu cihaz sayesinde hem elektrik hem de doğal gaz tasarrufu sağlanır. Oda termostatı, kablolu ve kablosuz oda termostatı olmak üzere 2 çeşittir. Bu termostatların ikisi de aynı işlevi görür. Kullanıcıların belirlediği sıcaklık seviyesini koruyan cihaz, oda sıcaklığı belirlenen seviyeye geldiği zaman kombinin gereksiz yere çalışmasını önler. Oda sıcaklığı belirlenen seviyenin altına düştüğü zaman ise termostat kombiyi tekrar devreye sokar ve istenilen sıcaklığa ulaşmayı sağlar.

Oda termostatı ne işe yarar?

Yapısı bakımından kombi ile birlikte çalışan oda termostatının en büyük faydası gereksiz ısınma durumunun önüne geçmesi ve enerji tüketimini azaltmaktır. Ayrıca gereksiz kombi kullanımının da önüne geçtiği için cihazın yıpranmasını engeller. Böylece kombi cihazları daha uzun vadede kullanılabilir bir hâle gelir. "Oda termostatı ne işe yarar?" sorusunun yanıtı şu şekilde sıralanabilir:

Enerji tasarrufu sağlar: Kombinin gereksiz yere çalışmasını engellediği için enerji tasarrufunda büyük bir destekçidir.

Konfor sağlar: Evde ya da takılan ortamda istenilen sıcaklığın kalmasını sağladığı için yaşam konforunu artırır.

Daha uzun bir kombi ömrü sağlar: Kombinin daha az çalışmasını sağladığı için kombinin uzun vadede kullanılmasına yardımcı olur.

Oda termostatı nasıl takılır?

Oda termostatını kombilere takmak oldukça kolay bir şekilde yapılabilir. Fakat elektrikle ilgili bilgi gerektirdiği için dikkat edilmesi de gerekir. Oda termostatının takılması termostatın türüne göre takılma işlemi de farklılık gösterir. Oda termostatının takılması için gerekli olan malzemeler genellikle şunlardır:

Oda termostatı,

Tornavida seti,

Yalıtımlı elektrik kablosu,

Termostat ve kombi için kullanım kılavuzu.

Oda termostatı takılma işleminde öncelikle "oda termostatı kablolu ise nasıl takılır?" sorusunun cevabına bakalım.

İlk olarak yapılması gereken güvenlik için kombi cihazının ve elektrik bağlantısının kesilmesidir. Daha sonra kombinin kontrol panelinde bulunan elektrik bağlantı terminaline erişilmesidir. Termostat kablosu, kombinin kontrol panelinde bulunan bağlantı noktalarına bağlanır ve genel olarak kablolar birer vida ile sabitlenir. Sonraki adımda ise oda termostatı evde en çok kullanılan yere monte edilir ve kombi tekrar açılıp elektrik bağlantısı sağlanır.

Oda termostatı kablosuz idr bu çeşit termostatın takılma işlemi için ise radyo frekansı ya da Wi-Fi kullanılır. Kablo gerektirmeyen bu işlemde yalnızca alıcıyı kombiye bağlamak gerekir. Bunu yaparken de kablolu termostat ile aynı şekilde bir güç kablosu ve bir sinyal kablosu ile bağlantı sağlanır. Kablosuz alıcı oda termostatıyla eşleştirilir ve eşleştirilme yapıldıktan sonra termostat kombiyi kontrol ediyor mu diye test edilir. Daha sonra kablosuz termostat sabit bir yere monte edilir. Oda termostatı kombiye uyumlu bir şekilde seçilmelidir.