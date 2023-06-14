Ödevini yapay zekaya yaptırdı! Notu düşük gelince bir de hocasına mail attı... Yakayı fena ele verdi

Final ödevini yapay zekaya yaptıran bir öğrenci öğretmeninin kendisine 100 üzerinden 20 puan verdiğini görünce duruma şaşırdı. Bir yanlışlık olduğunu düşünen öğrenci öğretmenine “Bir yanlışlık olabilir mi?” diyerek mail gönderdi. Yapay zekaya yaptırdığı ödevinin başındaki uyarıyı silmediğini fark edince ise yakayı fena ele verdi.

SOSYAL MEDYADAN ATTI

TikTok’tan yaptığı paylaşımında yaşadıklarını anlatan öğrencinin gönderisi kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Öğretmenine gönderdiği mailinde öğrenci, “Notumda bir yanlışlık olabilir mi? Çünkü baya uğraştım ve ayrıntılı şekilde yaptım. Kusura bakmayın lütfen. Samimiyetinize dayanarak sormak istedim” dedi.

Öğretmen ise cevap olarak, “Ödevini kontrol ettiğimde yoğun bir bölümünü yapay zeka kullanarak çabasız bir şekilde yaptığını tabiki anladım. Bunun suç olduğunu bildiğini düşünüyorum. Henüz 2. sınıfta olduğun için konunun üzerinde durmayacağım. Bütünleme sınavında başarılar” dedi.