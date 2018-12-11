MAGAZİN

Ödül alan Pınar Altuğ eleştirilere sert çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.12.2018 09:54 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ Atacan, En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülünü aldı. Takipçisinden gelen sert yoruma da sert çıktı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülünü aldı. Altuğ'a arkadaşlarından sosyal medyada tebrik mesajı yağdı. .

Bir sosyal medya kullanıcısı ise 'Ödülü alırken utanmadınız mı?' diyerek sert bir eleştiride bulundu. Bu sert yoruma sinirlenen Altuğ takipçisine şu yanıtı verdi:

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Utanmak? 17 senedir beğenseniz de beğenmesiniz de Türkiye'nin en kıymetli dizilerinden hatta efsanesinde rol alıyorum, ben bununla gurur duyarım!

Pınar Altuğ Atacan ödül törenine takılarıyla damga vurmuştu.


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
haksız ödüller gecesi.. pantene tam bir saçmalık organizasyonu.. asla kaale alınacak bir organizasyon değil hele o ellerindeki ödüllerle başarılı olduklarını düşünen düşündürülen saçmalık sürüsü ise ayrı bir ironi..
acaba pınar Altuğ utanma nedir kendisi biliyormu? askerdeki kocasını başkasıyla aldatan, sonr evlendiği sevgilisini de başkasıyla aldatan kısaca aldatma rekoru kıran pınar Altuğ soruyorum sana utanma nasıl bir duygu?
kelebek bu sene ne kadar sevilmeyen varsa acımış ve bu zavallılara kelebek vermiş...
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