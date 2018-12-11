Ödül alan Pınar Altuğ eleştirilere sert çıktı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülünü aldı. Altuğ'a arkadaşlarından sosyal medyada tebrik mesajı yağdı. .

Bir sosyal medya kullanıcısı ise 'Ödülü alırken utanmadınız mı?' diyerek sert bir eleştiride bulundu. Bu sert yoruma sinirlenen Altuğ takipçisine şu yanıtı verdi:

Utanmak? 17 senedir beğenseniz de beğenmesiniz de Türkiye'nin en kıymetli dizilerinden hatta efsanesinde rol alıyorum, ben bununla gurur duyarım!

Pınar Altuğ Atacan ödül törenine takılarıyla damga vurmuştu.



